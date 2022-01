Cunillera cree que las declaraciones de Villarejo sobre el 17-A carecen de "credibilidad"

Considera que no tiene pruebas y pide a Aragonès no darle pábulo: "No le hagamos el juego"

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ha afirmado este miércoles que las declaraciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre el atentado del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) no tienen "credibilidad" ni pruebas.

"Las insinuaciones no tienen una base lógica, no tienen un sustento material y no tiene más explicación que las ganas de liarla", ha afirmado en rueda de prensa telemática, en la que ha presentado el balance de la acción del Gobierno en Catalunya durante el segundo semestre de 2021.

Cunillera ha argumentado que, según ella, no es la primera vez que Villarejo hace una falsa acusación, ya que "tiene una larga trayectoria de intentar sembrar sombras de sospecha sin nunca jamás aportar ninguna prueba".

Villarejo afirmó este martes durante el juicio por 'Tándem' que colaboró con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para "intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, que al final fue un error grave del señor Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Catalunya", en referencia al exdirector del CNI.

Al ser preguntada por si se deben investigar estas declaraciones, Cunillera ha contestado que no se le puede dar credibilidad a estas palabras y ha defendido que ya hubo un juicio sobre el atentado: "Aquí se ha trabajado de forma honesta y decidida, se hizo un juicio y esto es lo que tiene relevancia".

Ha avisado de que no se le puede faltar el respeto a las víctimas ni a los cuerpos de seguridad, y ha criticado que "haya instituciones y personas individuales que den credibilidad a este señor", en alusión al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha pedido investigar estos hechos y ha solicitado a los servicios juíridicos del Govern que estudien estas declaraciones para emprender las acciones legales pertinentes.

"No le hagamos el juego", ha replicado la delegada del Gobierno, que ha calificado el atentado como uno de los hechos más terribles que han ocurrido en Barcelona y Catalunya en los últimos años, y cree que se debería tratar este asunto con respeto a las víctimas y reflexión.

En este sentido, ha reclamado a Aragonès que no le dé pábulo a Villarejo, que sea escrupuloso sobre este tema y no hacer más grande lo que ella ve como un bulo: "El problema es que el señor Villarejo no tiene credibilidad, el problema real es de aquellos que le dan credibilidad".