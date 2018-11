La CUP acusa a Torra de "comprar el discurso de la extrema derecha" al criticar a Arran

Publicado 15/11/2018 18:53:54 CET

Dice que la ausencia de la CUP en la reunión del viernes "no es un rechazo total a lo que se pueda plantear"

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha criticado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya lamentado la acción reivindicada por el movimiento juvenil Arran en la que se arrojó pintura a la entrada de la vivienda que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tiene en Sant Cugat del Vallès (Barcelona): "Esto es comprar el discurso de la extrema derecha y de la Fiscalía".

"No se pueden tachar de violentos estos tipos de actos" propios de la resistencia civil, ha asegurado este jueves en rueda de prensa, y ha afirmado que quien ha ejercido violencia en Catalunya han sido los cuerpos policiales durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Aragonés, que no se ha posicionado a favor ni en contra de la acción de Arran, ha admitido que "a nadie le gustará que haya pintura en la puerta de su casa, pero hacer de eso un delito es otra cosa".

Por eso, ha lamentado que Torra haya condenado la acción en la vivienda del magistrado instructor de la causa contra el proceso independentista: "No compraremos nunca un discurso de criminalización".

El diputado 'cupaire' ha recordado que no acudirán a la reunión de este viernes en la Generalitat con Torra y otros grupos parlamentarios, pero ha señalado que no ir "no es un rechazo total a lo que se pueda plantear", sino que la CUP no entiende que sea el escenario idóneo.

"Y no es sólo una cuestión de forma, sino también de fondo: primero tendremos que saber de qué vamos a hablar, y nos genera todo tipo de dudas" si se va a plantear la autodeterminación, ha dicho.

Además, ha sostenido que la CUP dialoga "permanentemente" en todas las instituciones en las que está presente, y que el diálogo se expresa en otros marcos que no son cumbres como la convocada por Torra.