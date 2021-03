La CUP avisa a ERC y Junts del riesgo de una legislatura "de embate de la gente contra Govern"

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant ha avisado este martes de que depende de ERC y Junts que la legislatura que empiece "sea la del embate con el Estado y no la legislatura del embate de la gente contra el Govern".

En su intervención en la segunda vuelta del pleno de investidura del candidato a la Presidencia, Pere Aragonès (ERC), ha lamentado que no salga adelante, y no por responsabilidad de la CUP que dará su aval, y ha defendido la necesidad de impulsar una alternativa que presione al Govern y al Parlament para avanzar en "un marco de ruptura y haga posible un proceso de aceleración de conquista de derechos sociales".

"La hoja de ruta independentista no pude quedar encerrada en despachos ni aislada de las necesidades sociales de los ciudadanos", ha sostenido Reguant, que ha tendido la mano para avanzar conjuntamente hacia la independencia y el ejercicio de la autodeterminación.

También ha llamado a los independentistas a no utilizar la unidad "como arma arrojadiza, porque la unidad no es una proclama ni se la puede adjudicar un partido, dado que entonces es partidismo", y ha emplazado a ERC a admitir que no todo va bien.

"Mantendremos el puño cerrado ante los que quieran confundir país con partido, y ante quien ponga en el centro de todo un baile de sillas", ha destacado Reguant, que también ha avisado a Junts de que la Renta Básica Universal no se toca porque, en su opinión, es una herramienta básica para garantizar un mínimo de autonomía a los ciudadanos y considera que es la base de la libertad republicana.