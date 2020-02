La CUP no irá al acto de Perpignan de Puigdemont porque augura "ciertos partidismos"

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La CUP no participará en el acto de este sábado que el Consell per la República celebrará en Perpignan (Francia) con el expresidente del Govern Carles Puigdemont porque augura "ciertos partidismos".

"La lucha antirrepresiva debe ser uno de los ejes vertebradores del nuevo ciclo político, pero esta estrategia debe estar desvinculadas de ciertos partidismos que se entrevén en el desarrollo de este acto", ha resaltado el partido en un comunicado este viernes.

La CUP, que ha recordado que formalmente no participa en el Consell per la República, ha señalado que no participará en este acto "pese a dar todo el apoyo antirrepresivo a las personas exiliadas y celebrar su retorno a los Països Catalans".

PARTICIPACIÓN DE ERC

ERC sí participará en el acto de Perpignan, y lo hará emitiendo un mensaje del líder del partido y expresidente del Govern encarcelado, Oriol Junqueras, y de la secretaria general, Marta Rovira, que reside en Suiza.

Acudirá al acto una delegación de ERC con su portavoz en el Parlament, Anna Caula; el diputado de la Cámara catalana y líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, y el vicesecretario general de vertebración territorial y partido abierto, Isaac Peraire.