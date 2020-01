La CUP no irá a la mesa de partidos del viernes, pero sí a la previa a la bilateral si se convoca

Publicado 14/01/2020 17:19:02 CET

Critica al PSC y cree que intenta mostrar una cara amable con una secuencia de escenificaciones

La CUP no asistirá a la mesa de partidos catalanes que ha convocado el presidente del Govern, Quim Torra, para este viernes a las 17.00 horas, pero sí prevé hacerlo a la preparatoria de la reunión entre la Generalitat y el Gobierno central si se convoca, ha explicado la diputada del Parlament Natàlia Sànchez.

Sànchez, que ha recordado que la CUP ya no participó en la mesa de partidos catalanes en su primer encuentro, ha dicho que su formación descarta acudir a una reunión en la que participa el PSC, "que niega reiteradamente el derecho de autodeterminación", porque cree que tendría poco que aportar y alimentaría la idea de lo que ve un falso diálogo, ha dicho en rueda de prensa.

Ha recordado que tienen "muy pocas esperanzas, por no decir ninguna" en que la mesa entre el Govern y el Ejecutivo central pueda llevar a resolver la situación actual, porque ve que el Gobierno de Pedro Sánchez niega el reconocimiento del derecho de autodeterminación, motivo por el que cree que no se puede dar un diálogo en igualdad de condiciones.

"Mientras haya represión y la negación del reconocimiento de derechos fundamentales, creemos que no podemos hablar de verdadero diálogo sino, como mucho, de una mesa entre gobiernos", ha añadido la diputada, que ha advertido de que la participación de la CUP en cualquier espacio de debate estará condicionada a este asunto.

Así, descarta participar en la mesa de partidos catalanes, que considera que no reúne las condiciones necesarias para abordar un diálogo entre iguales: "Entendemos que es una mesa en la que no se puede hablar de todo", ha destacado Sànchez.

REUNIÓN PREPARATORIA

Preguntada por si comparte la apuesta de la ANC de que sólo participen partidos independentistas en la mesa preparatoria de la bilateral entre el Govern y el Ejecutivo central, ha dicho que "sería un error entender un espacio desde la lógica independentistas-no independentistas".

Cree que se debe centrar en los "consensos que reconocen el derecho de autodeterminación, detener la represión y la libertad de los presos" --lo que incluye a los comuns, aunque no los ha citado--, y ha dicho que la CUP participará de este encuentro si se convoca formalmente para trasladar el mensaje de que la mesa entre gobiernos planteada no será un diálogo entre iguales.

Preguntada por si la presencia del PSC es un obstáculo --sí está en la mesa del viernes, a la que no irá la CUP, pero no la prevé en la preparatoria--, ha dicho que el obstáculo es no reconocer el derecho de autodeterminación, y que los socialistas están siendo "un límite en el ejercicio" de éste.

Sobre el hecho de que el PSC haya votado a favor de mantener la condición de diputado de Torra, ha sostenido que se está produciendo una secuencia de escenificaciones de los socialistas para presentarse como una cara amable del Estado: "La verdadera cara la podremos ver cuando tengamos una sentencia firme" del Tribunal Supremo (TS), ante la que querría que mantuviera esta postura, pero lo duda.