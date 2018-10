La CUP rechaza votar a cualquier candidato con un programa "autonomista y no republicano"

Actualizado 05/03/2018 10:35:25 CET

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de la CUP en las últimas elecciones al Parlament, Carles Riera, ha negado este lunes que los anticapitalistas se opongan a que el diputado de JxCat y exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, sea presidente de la Generalitat, sino que rechazan investir a cualquier candidato que presente "un programa autonomista y no republicano".

"No vetamos a Jordi Sànchez por una razón fundamental: porque de nombres no hemos hablado. Estamos en una fase previa de hablar de qué política, de qué acción de Govern haremos", ha asegurado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha garantizado la abstención de los cuatro diputados de la CUP a la investidura de cualquier candidato que no lleve un programa republicano y de desobediencia.

"Si nos ponemos de acuerdo con un programa de Govern republicano, no es un problema de nombres, pero si no nos ponemos de acuerdo cualquier nombre será un problema", ha insistido, y ha recordado que estaban dispuestos a investir de nuevo a Carles Puigdemont tras llegar a un acuerdo mínimo, pero que el presidente del Parlament, Roger Torrent, decidió aplazar el pleno.

NUEVAS ELECCIONES: "NO NOS DA MIEDO"

Ha criticado que JxCat "quiere desplazar la República al simbolismo del exilio" en Bélgica mientras la Generalitat actúa en el marco autonómico y que ERC plantea llevar a cabo un proceso constituyente al margen de las instituciones, algo que la CUP no avalará.

"Hay que conseguir que ahora se haga República, y no queremos ir a elecciones, pero si no hay más remedio iremos. No nos da miedo", ha avisado.

También ha expresado perplejidad por que el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, planteara en un artículo acercarse a los comuns y al PSC, y ha pedido ensanchar el acuerdo entre independentistas: "Esto no va de tender puentes con un Partido Socialista que ha votado a favor de la aplicación del 155".

Asimismo, ha cargado contra la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que atribuyó a la CUP el bloqueo de la investidura, y la ha acusado de apostar por el autonomismo: "Cada vez que Marta Pascal hace declaraciones en nombre del PDeCAT desde el 21 de diciembre, nos aleja más del acuerdo".

CONSTRUIR REPÚBLICA Y PROCESO CONSTITUYENTE

Para el diputado 'cupaire', la nueva legislatura en Catalunya debe pasar por desobedecer, por lo que ha abogado por que el Parlament permita el voto delegado de los diputados soberanistas en Bélgica --Puigdemont y Toni Comín-- aunque "el Estado diga que no", y ha alertado de que si ERC y JxCat no se plantean desobedecer no se podrá construir la República.

Así, ha pedido que se impulse en Catalunya un proceso constituyente que permita redactar una constitución que la ciudadanía pueda votar esta legislatura: "Dentro de esta legislatura hay que tener un nuevo 1 de octubre".

Paralelamente, ha defendido que el Govern materialice la República con leyes y decretos para nacionalizar la sanidad, impulsar un salario mínimo de 1.200 euros y un sistema público de vivienda, así como hacerse con el control de las infraestructuras y los suministros básicos para "garantizar la soberanía ante el Estado u operadores privados que podrían no ser fieles a la República".