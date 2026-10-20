La CUP se reúne con el Govern por la asunción de competencias en vivienda y ve "buena disposición"

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha afirmado que su partido ve "buena disposición" del Govern para asumir la propuesta de la CUP para que Catalunya ejerza todas las competencias en materia de vivienda, y ha explicado que mantuvieron una reunión este lunes con los consellers de la Presidencia y de Territorio, Vivienda y Transición ecológica, Albert Dalmau y Sílvia Paneque.

En rueda de prensa en la Cámara este martes, Vega ha dicho que en este encuentro pusieron sobre la mesa la estrategia que plantean para que Catalunya tenga competencias "plenas" en este ámbito, con una modificación, dice, quirúrgica de los preceptos que impiden estas competencias.

"Creemos que es una cuestión de máxima urgencia. No hay excusas", ha apuntado Vega, y ha añadido que de haber voluntad por parte del Gobierno esto se podría haber realizado en cualquier momento.

También ha apuntado que han mantenido reuniones sobre este asunto con los grupos del Parlament que dieron apoyo a esta propuesta cuando la CUP la presentó en el Debate de Política General, y ha concretado que siguen en contacto para próximas reuniones.

Además, ha detallado que han constituido un grupo de abogados especializados en derecho de vivienda para redactar una "relación precisa" de las modificaciones que se deben hacer en estas leyes.

CUESTIÓN CENTRAL

Ha defendido que esta es una cuestión central y ha dicho que están "cansados del antifascismo del miedo y la pena", y considera que no se puede detener a las fuerzas de extrema derecha solo mediante el discurso del miedo.

Por ello, cree que ninguno de los partidos que han votado a favor de esta propuesta en el Parlament se puede descolgar de este compromiso: "Decir muchas veces democracia y después no cumplir es un muy mal negocio", ha advertido.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

En referencia a la inmersión lingüística y la situación del catalán ha sostenido que es "imperativo" que el PSC la blinde, y ha rechazado que el PP, asegura, pretenda acabar con la inmersión, al entender que es parte del programa de los populares.

"Estamos ante un ataque político a la lengua", ha señalado, y ha remarcado que se debe buscar cual es la mejor vía para blindar la inmersión, y ha lamentado que el Parlament no tramitara una ley de la CUP en este sentido.

"Después nos quejamos de la antipolítica pero, en cambio, aquí hasta que no llega el lobo y ya se ha comido 10 ovejas, no hay manera de que nadie haga nada", ha criticado.

AMNISTÍA

Acerca de la amnistía y el levantamiento por parte del Tribunal Supremo de la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, así como de los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, ha celebrado que puedan regresar y espera que lo hagan lo más pronto posible, aunque ha lamentado que hay "dos velocidades" en la aplicación de la amnistía.

Así, asegura que todavía no se ha aplicado a personas que participaron de las protestas y considera que "cada nueva dilación es "una falta democrática absoluta".