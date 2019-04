David Jiménez dejó páginas fuera de 'El Director': "Queda pendiente una secuela"

Publicado 23/04/2019 18:37:48 CET

"Uno de mis grandes recuerdos de la infancia es la fiesta de Sant Jordi"

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista David Jiménez ha vivido este martes su estreno como autor que firma libros en Sant Jordi con su obra 'El Director', sobre la que ha relatado que quedaron "muchas páginas que no se han publicado por diferentes razones, queda pendiente una secuela", aunque ha dicho que no sabe si se hará porque no se lo había planteado antes.

"Queda saber si la gente tiene ganas de verdad, de conocer cosas que han permanecido tanto tiempo ocultas", ha explicado en declaraciones a Europa Press en un puesto de libros en Barcelona.

En el libro, Jiménez relata "secretos, intrigas y miserias del periodismo, que ha sido un armario que se ha quedado cerrado" mucho tiempo, y que hacía falta que abriera las puertas, lo que persigue con esta obra.

"No podemos pretender que una profesión que se dedica a criticar a todo el mundo sea incapaz de hacer autocrítica y mirar a sus problemas", con lo que 'El Director' contribuye a abrir un debate que ve necesario.

El periodista, que fue reportero de guerra, corresponsal y director de El Mundo, se ha mostrado encantado de vivir la jornada como autor porque nació en Barcelona y residió en la ciudad hasta los 13 años: "Uno de mis grandes recuerdos de la infancia es la fiesta de Sant Jordi, era muy especial para mí", y ha añadido que tiene recuerdos muy bonitos sobre cómo se celebraba en la escuela.

En esta jornada ha visto por la mañana reacciones muy buenas de gente que le da la enhorabuena, ha afirmado: "Está viniendo mucho periodista joven que agradece el golpe de realidad que es el libro".