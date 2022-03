Decenas de transportistas cortan a pie la Ronda Litoral de Barcelona

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de transportistas han cortado a pie este viernes la Ronda Litoral de Barcelona, en el marco de la duodécima jornada de paro en el sector para protestar contra la subida de los precios y de los carburantes.

Se trata del tercer día consecutivo que los transportistas cortan esta vía, convocados por la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte, una organización sin representación en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Igual que en los días anteriores, los manifestantes han iniciado la marcha a pie desde la calle 3 de la Zona Franca de Barcelona alrededor de las 9.00 horas.

Han cortado la vía en sentido Besòs hasta la salida 14, donde han cambiado de sentido hasta la salida 17, para dirigirse de nuevo a la calle 3, el punto de origen de la manifestación, a alrededor de las 11.30 horas.

Esta protesta llega después de que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con los transportistas en la madrugada de este viernes con el fin de revertir la subida "desproporcionada" de precios de los carburantes.

El acuerdo contempla un paquete con treinta medidas que supone un "esfuerzo" económico de más de 1.000 millones de euros, entre las que destacan un descuento de 20 céntimos por litro en combustible para el sector que incluye gasóleo, gasolina, gas y adBlue, de los cuales el Estado aportará 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos por litro.

Fuentes de la plataforma consultadas por Europa Press han señalado que el acuerdo es insuficiente porque pide una ley que les ampare para poder cubrir los costes: "Me sigue costando dinero sacar el camión".

La plataforma, que agrupa a autónomos y pequeñas empresas, mantendrá los paros hasta que el Gobierno no negocie con ellos directamente medidas compensatorias para hacer frente a la crisis, según ha anunciado el presidente de la organización, Manuel Hernández.

"Mientras la plataforma no negocie con el Ministerio no habrá desbloqueo", ha subrayado Hernández, quien ha instado al departamento que encabeza Raquel Sánchez a reunirse con ellos "ya", antes de afirmar que no tiene constancia oficial de la intención de la ministra de recibirles.