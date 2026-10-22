Denuncian una paliza a un niño de 11 años en un colegio de Cervera (Lleida)

Patio de colegio - EUROPA PRESS

LLEIDA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan una paliza a un menor de 11 años por parte de presuntamente dos compañeros suyos en un colegio de Cervera (Lleida), han confirmado fuentes policiales y ha avanzado 'El Segre'.

La policía catalana recibió la denuncia de los padres de la víctima el martes 11 de octubre y, según el medio, el menor sufrió lesiones en la cabeza y en las piernas.

Según la denuncia, los hechos comenzaron con insultos a la víctima cuando cuarto de Primaria, hasta que el pasado martes desencadenó en una agresión tras una actividad en clase, cuando fue agredido al bajar por las escaleras del centro.

Además de denunciar a los dos alumnos, los padres del menor agredido también acusan al centro de mala praxis.

La investigación policial sigue abierta para esclarecer más detalles.