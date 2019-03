Depedro abre el festival de neofolk Músiques Disperses de Lleida

Publicado 07/03/2019 10:21:09 CET

LLEIDA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actuación de Depedro este jueves en el Café del Teatre de Lleida abre la decimotercera edición del MUD, el festival de neofolk Músiques Disperses organizado por Guerssen y el Ayuntamiento de la ciudad.

El festival de este año se presenta con un elevado número de artistas internacionales como Kacy & Clayton, WITCH (We Intend To Cause Havoc), Ouzo Bazooka, The Parson Red Heads y Conjunto Papa Upa, a los que se suman Depedro y Daniel Lumbreras, ha informado la organización en un comunicado.

El MUD es uno de los festivales más particulares del territorio, sirve de escaparate para proyectar nuevos caminos que el folk moderno emprende con el paso del tiempo y se reivindica como mensajero intergeneracional, puente entre la tradición y la modernidad.

El viernes 8 de marzo y visitando Esapaña por primera vez en ocasión del MUD'19 abrirán la noche los canadienses Kacy & Clayton, The Parson Red Heads, y el barcelonés Daniel Lumbreras actuará el sábado en la tienda-cervecería Grans Records en la programación de los 'Conciertos íntimos'.

Ouzo Bazooka, uno de los máximos exponentes del hermanamiento musical entre Oriente y Occidente, abrirá la sesión del sábado 9 de marzo en el Cafè del Teatre y la misma noche y por primera vez en España y en fecha única, la legendaria banda de Zambia WITCH (We Intend To Cause Havoc) llevará su afrorock psicodélico a los escenarios del MUD.

Con el Conjunto Papa Upa, desde Holanda y liderados por el venezolano Alex Figueira, el domingo se cerrará el MUD'19 con ritmos y bailes frenéticos.