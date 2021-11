Desvelan el genoma de más de 500 microorganismos del océano Ártico en un estudio

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores liderado por el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona ha desvelado en un estudio el genoma de más de 500 microorganismos marinos del océano Ártico, de los cuales más del 80% pertenecen a especies desconocidas hasta ahora.

La revista 'Nature Microbiology' ha publicado los hallazgos del estudio que demuestra lo "limitado" que es el conocimiento de estos organismos en una de las zonas más remotas del planeta, informa el ICM-CSIC en un comunicado este martes.

El conocimiento de estos organismos es "clave" para entender y predecir sus respuestas a los cambios ambientales, que según los autores podrían tener un impacto significativo en la dinámica del clima, no sólo en las zonas polares, sino también en otras latitudes.

Esto se debe a que los microorganismos marinos son los "principales impulsores" de los ciclos biogeoquímicos globales, lo que para los autores es relevante en el contexto actual de cambio global, al ser las regiones polares muy sensibles a las variaciones climáticas.

Por ejemplo, en el Ártico, el derretimiento acelerado de los glaciares, el permafrost y los cambios en la extensión del grosor del hielo marino provocan cambios ambientales con un "fuerte" impacto en los ecosistemas y las sociedades locales.

Entre los cientos de microorganismos descritos se encuentran aquellos con una "gran" versatilidad metabólica y que son mixótrofos, es decir, utilizan diferentes fuentes de energía y carbono para funcionar, ya sea como autótrofos o heterótrofos.

Según los investigadores, estas características pueden dotar a los microorganismos del Ártico de una "mayor resiliencia", permitiéndoles responder mejor a los cambios ambientales.

Así, los autores creen que los estudios futuros deberían centrarse en el seguimiento de estas especies, ya que algunas de ellas podrían ser más susceptibles a los efectos del cambio climático debido a su distribución restringida, lo que "ayudaría a comprender mejor" en qué estado de conservación se encuentra el océano Ártico.

PARTICIPANTES

Además del ICM-CSIC, han participado el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC, Carlos Pedrós-Alió), centros de Francia (Genoscope, ENS, CEA, CNRS, Université Paris Saclay, Sorbonne Université, Université de Nantes, University of Western Brittany), Alemania (EMBL, MDC Berlin, University of Würzburg, Bremen University) e Italia (SZN).

También centros de Bélgica (KU Leuven, VUB), Suiza (ETH Zürich), Estados Unidos (University of Maine, Bigelow Laboratory for Ocean Sciences, The Ohio State University), Canadá (Université Laval, Quebec) y Japón (Kyoto University).