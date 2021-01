La Diputación de Barcelona exige regular el mercado energético y reducir la factura de la luz

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Barcelona de este jueves ha aprobado una moción de Tot per Terrassa, En Comú Guanyem y ERC que exige regular el mercado energético y otra de Cs que pide la reducción del incremento de la factura eléctrica.

La primera ha sido aprobada con los votos a favor de ERC, Tot per Terrassa, En Comú Guanyem y JxCat, la abstención de Cs y PSC, y el voto en contra del PP; mientras que la segunda ha recibido los votos favorables de Cs y PP, la abstención de Tot per Terrassa, JxCat, ERC y PSC, y el voto en contra de En Comú Guanyem.

La diputada Pilar Díaz (PSC) ve imprescindible que la Generalitat supervise las infraestructuras de las operadoras eléctricas, "no en el momento de los cortes de luz, sino permanentemente", para que no se vulneren los derechos de la ciudadanía.

Por su parte, Gabriel Fernández (ERC) ha pedido responsabilidad a todas las administraciones y también a aquellos ayuntamientos que tienen competencias sancionadoras directas: "No vale la inhibición ni excusas para tirar pelotas fuera".

Asimismo, Neus Munté (JxCat) ha criticado que el Estado "actúa con pasividad" y ha pedido a En Comú Guanyem que influencie en sus decisiones, ya que su formación forma parte del Gobierno central, y abordar de forma más justa el reparto de costes.

Laura Pérez (En Comú Guanyem) ha reprochado que se vincule el incremento de la factura de la luz a un mal uso de la ciudadanía: "No es así. Es un error. Es una omisión deliberada no ubicar al mismo nivel determinados aspectos que tienen que ver con aspectos estructurales y no circunstanciales".

Lluïsa Melgares (Tot per Terrassa) cree que es necesario acelerar un cambio de modelo de producción y de distribución energética que facilite el autoconsumo y ha reclamado al Estado medidas urgentes.

Por último, Salvador Tobar (Cs) ha reprochado a los comuns y a ERC no actuar contra las operadoras privadas ahora que forman parte del Gobierno central y de la Generalitat; mientras que Daniel Gracia (PP) ha criticado que los comuns presenten una moción "como si la cosa no fuera con ellos".