El director de la ILC pide a la Sindicatura de Cuentas rectificar su informe "con sesgo político"

Lo ve "insostenible para nadie que tenga unos mínimos conocimientos de contratación"

El director de la ILC, Oriol Ponsatí-Murlà, ha pedido este jueves a la Sindicatura de Cuentas rectificar su informe 2/2020 relativo a la fiscalización de la ILC en su ejercicio 2018, en el que aprecia un "preocupante sesgo político".

En su comparecencia en la comisión de la Sindicatura de Cuentas en en el Parlament, ha dicho: "El respeto institucional a la Sindicatura de Cuentas por mi parte es máximo".

No puede ser de otro modo", y ha destacado que puede gustar más o menos su tono, y ha añadido que hasta le hace feliz que hayan pedido su reprobación por un tuit.

Ha criticado que la Sindicatura les acuse en su informe de aprobar las cuentas tarde en 2018, "en vez de decir la verdad": que las 19 entidades administrativas de la Generalitat de todos los departamentos aprobaron las cuentas anuales tarde en 2018 por una cuestión informática.

Aparte, ha asegurado que la Sindicatura no detecta ningún indicio de fraccionamiento en todo 2018 porque no hay ninguno, y, en sus palabras, habituada como está a encontrar fraccionamientos, pidió una relación de todos los contratos del 2017 y 2016 con todos los proveedores, donde apareció un adjudicatario recurrente: "Y con esto tenemos el famoso cuadro 18, que ha aparecido en todos los medios como prueba irrefutable de una irregularidad palmaria" --en referencia a un cuadro con los contratos menores con reiteración en 2016-2018--.

Ha ironizado que ese cuadro, que ha calificado de novedad metodológica para la Sindicatura, "no aparece en ningún informe de todo el 2019 y 2020", al no haber uno igual donde se consigne detalladamente proveedores, importes, conceptos y fechas de adjudicación de tres ejercicios consecutivos.

Sobre los contratos menores recurrentes sucesivos, ha enumerado dos contratos menores a un mismo proveedor en dos años diferentes por dos páginas web, algo tan obvio que la Sindicatura tendría que hacer un "mínimo esfuerzo para explicar esta vinculación inexistente".

Ha asegurado que parte de su contenido es "insostenible para nadie que tenga unos mínimos conocimientos de contratación, si no es que la acusación de fraccionamiento no parte realmente del análisis factual de la contratación, sino de aquello que la Sindicatura puede haber oído decir o leído en medios, pero que no ha sido capaz de encontrar pese a habérsele facilitado toda la documentación que ha requerido de todos los años que ha requerido".

Ha relatado que, en una intensa reunión de dos horas en la sede de la Sindicatura, tras constar que nadie pudiera sostener que aquellos dos contratos constituyeran una unidad funcional fraccionada, obtuvo la respuesta que confirmaba sus peores sospechas: "Aparte de los dos contratos, hay otras cosas".

CONTRATOS MENORES

Sobre la recurrencia de los contratos menores, ha exigido saber qué echa de menos el Síndic en ellos: "No sabe decirnos ni oralmente ni por escrito por qué no le ha gustado, ¿es la tipografía?, ¿es el interlineado? Me encuentro absolutamente desproveído".

Ha terminado su intervención asegurando que la Sindicatura de Cuentas ha contratado con la misma empresa la reposición de material de oficina en 2018 y 2019 por 22.243 euros, y ha dicho: "Estén tranquilos, que en 2020 han cambiado de proveedor".

Y ha añadido que confía en la Sindicatura porque no le cabría en la cabeza pensar que el organismo que fiscaliza la correcta contratación en la administración pública "no observara con escrupulosidad la normativa de la contratación del sector público porque no tendría sentido", y tampoco le cabe en la cabeza que un contrato sea correcto su lo suscribe la Sindicatura, y no si lo hace la ILC.

Ha instado a los diputados a apoyarle en su demanda, que la Sindicatura "rectifique en la próxima sesión plenaria este informe en lo que afecta el cuadro 18, y la acusación, por lo tanto, no fundamentada de fraccionamiento".

"Y TÚ MÁS"

Desde CS, la diputada de Cs Maialen Fernández le ha acusado de falta de autocrítica, mientras que Rafel Bruguera, del PSC, le ha afeado la estrategia de "y tú más" y le ha exigido una rectificación y, sino, la dimisión.

Desde los comuns, Lucas Ferrero le ha avisado de que si quiere acusar de algo a un miembro de la sindicatura, debería acusarle formalmente: "Esto no es un partido de fútbol. Es un Parlament"; a la vez que Maria Sirvent (CUP) ha dicho que los aparatos del Estado hace tiempo que tienen una guerra sucia contra el independentismo, algo que también ha señalado Jenn Díaz, de ERC.

"Da la impresión de que viene a fiscalizar el trabajo de la Sindicatura. Sólo le ha faltado decir que tiene vínculos con el CNI", ha agregado Santi Rodríguez, del PP; desde JuntsxCat, Elena Fort, ha lamentado el circo y ha remarcado que hay una persona a la que se le piden 15 años de prisión por unos hechos que ha asegurado que se repiten en muchas ocasiones.