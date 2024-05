El DocsBarcelona 2024 "cuestionará los colonialismos" y apuesta por el talento documental catalán

Participarán unos 50 cineastas y 'Agent of Happiness' es la cinta inaugural



BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Documental DocsBarcelona 2024, que se celebra del 2 al 12 de mayo en la capital catalana, "cuestionará los colonialismos" a través de 10 películas y crea una sección sobre las diferentes expresiones del amor y otra que apuesta por el talento del documental catalán.

En la rueda de prensa inaugural de este jueves, la directora artística del DocsBarcelona, Anna Petrus, ha explicado que de las 40 películas que participan en el festival, 10 abordarán los colonialismos en la sección 'Docs&Pearls' e intentarán "reivindicar la historia desde la perspectiva de quien no ha estado en el poder".

En este 27 DocsBarcelona, que se celebrará entre el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y los cines Renoir Floridablanca, se inaugura la sección 'Docs&Love', que a través de 6 películas plasmará las "diferentes expresiones y formas de amor", desde el amor propio y entre hermanos hasta el amor por la tierra.

Se crea 'Docs&Cat' para reafirmar la "apuesta por la diversidad de miradas y temáticas del documental catalán", y contará con 9 cintas, de las que 4 son estrenos internacionales: 'Casa Reynal' de Laia Manresa, 'Respira, mama' de Meri Collazos, 'Unbound' de John English y Tom Garner, y 'Un estel fugaç' de Arturo Méndiz e Ignasi Guerrero.

El festival lo completan las secciones de 'Docs&Teens' y 'Doc-U', así como diferentes coloquios con cineastas y actividades sobre Inteligencia Artificial, y el sábado 11 de mayo se dará a conocer el palmarés de esta edición en una gala en el CCCB.

Destaca el estreno el lunes 6 de mayo de 'La fugida', una producción de 3Cat y dirigida por Josep Morell, Guillem Sánchez y Marc M. Sarrado, sobre las víctimas de abusos sexuales en dos escuelas de los Jesuïtes de Barcelona.

SESIÓN INAUGURAL

El documental inaugural del festival este jueves es 'Agent of Happiness', una coproducción entre Hungría y Bután y dirigida por Arun Bhattarai y Dorottya Zurbó, que se presentó en el Festival de Cine de Sundance (Estados Unidos) y que aborda la realidad de Bután y su "política sobre felicidad".

En palabras de Dorottya Zurbó, el documental se inspira en los índices de felicidad que elabora Bután y sigue el día a día de un agente de felicidad, un hombre que habla con diferentes personal para evaluar su nivel de felicidad "pero que es el hombre más triste del país".

Además, este mismo jueves los cineastas Raymond Depardon y Claudine Nougaret recogerán el Premi Docs d'Honor en la gala inaugural en la sala Phenomena, y este viernes participarán en un encuentro en la Filmoteca de Catalunya.

"REFERENCIA DEL SUR DE EUROPA"

Por otro lado, en la sección de Industria, que se celebra del 6 al 10 de mayo, destacan el documentalista John Wilson, creador de la serie 'How To with John Wilson' (HBO Max), o el cineasta Albert Serra, que está a punto de estrenar su primer documental, 'Tardes de soledad'.

Petrus ha asegurado que el DocsBarcelona es ya "un festival de referencia del sur de Europa" y que prevé en estos 10 días reunir a unos 50 cineastas --entre directores y equipos creativos-- e igualar o superar los entre 30.000 y 35.000 espectadores a nivel presencial y online de otras ediciones.

El festival también contará con la visita del cineasta ruso Victor Kossakovsky que presentará su película 'Architecton', y una sesión especial este domingo 5 de mayo con el documental sonoro 'La victòria de Derbi' de Joan Camp Fontcuberta, Francesc Canosa y Magda Gregori.