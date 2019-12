Dos condenados de la 'manada' de Manresa no comparecen en la vista por su ingreso en prisión

Actualizado 11/12/2019 18:56:50 CET

La Fiscalía pide búsqueda y captura para uno de ellos

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

Dos de los condenados por abuso sexual a una menor en Manresa (Barcelona) en 2016, caso conocido como la 'manada' de Manresa, no se han presentado este miércoles en una vista en la Audiencia de Barcelona para determinar si tienen que ingresar en prisión preventiva, pese a que la sentencia aún no es firme, y la Fiscalía ha pedido la búsqueda y captura de uno de ellos.

La Sección 22 ha realizado este miércoles por la mañana la vista, a puerta cerrada, para resolver sobre la situación de cuatro de los cinco condenados, y han acudido dos, cuyos abogados han defendido su arraigo personal y laboral, y que han cumplido con las medidas cautelares impuestas hasta el momento, por lo que se han opuesto a su encarcelamiento, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Para uno de los condenados que no ha asistido pero sí ha acudido su abogado, la Fiscalía ha solicitado su búsqueda y captura --petición a la que se ha adherido la abogada de la víctima--, pero no ha podido pedirlo para el otro condenado que no ha comparecido porque tampoco lo ha hecho su letrado, han informado fuentes jurídicas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha explicado en un comunicado que la sala resolverá si los envía a prisión en una vista el 17 de diciembre, cuando ya estaba prevista la comparecencia de un quinto condenado.

La Sección 22 de la Audiencia de Barcelona dictó penas de entre 10 y 12 años a los cinco jóvenes mayores de edad por la violación múltiple a una niña de 14 años en Manresa en 2016, y les condenó por delito de abuso sexual a menor, pese a que Fiscalía al final del juicio acusó por agresión sexual.

OPOSICIÓN Y RECURSOS DE LAS DEFENSAS

La abogada de uno de los condenados que ha comparecido este miércoles, Georgina Martí, ha explicado en declaraciones a los periodistas al terminar la vista que se ha opuesto a la solicitud de ingreso en prisión provisional de Fiscalía porque su cliente ha cumplido con las medidas cautelares que se le habían impuesto.

Ha defendido la inocencia de su cliente y ha recordado que recurrió la sentencia pidiendo su absolución porque en el juicio "la prueba que se practicó no fue suficiente" para incriminarle, y ha alegado que no se encontró ADN de su representado y que el testigo clave se contradijo con otros que también estuvieron presentes en el lugar de los hechos.

El abogado del otro condenado que ha comparecido, Abel Pie, también ha detallado que se han cumplido las medidas cautelares de comparecencia semanal y no acercarse a la víctima, y que todas las partes han recurrido el fallo: "Nadie está contento con esta sentencia".

Mientras que la acusación particular y la Fiscalía piden que se les condene por agresión sexual, el letrado pide la absolución de su cliente argumentando que las pruebas no son "de suficiente entidad".

