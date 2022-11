Dos menores se jugaron a piedra, papel o tijera quién presuntamente violaba antes a una joven en Barcelona

Amigas de la víctima aseguran que iba "muy borracha"

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos menores acusados de presuntamente violar a una joven de 15 años el 14 de febrero de 2021 en Matadepera (Barcelona) junto a otro mayor de edad se jugaron a piedra, papel o tijera quién empezaba a hacerlo antes.

Así lo han relatado durante su declaración como testigos los dos menores ante el Tribunal de la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona, aunque ellos serán juzgados por un juzgado de menores el próximo 30 de noviembre.

En este juicio está acusado por los mismos hechos otro chico --mayor de edad-- que también participó en la presunta violación grupal, aunque él ya declaró este lunes.

Los dos menores acusados han explicado que el día de los hechos quedaron con un grupo de amigos cerca de la riera de Matadepera para beber, y que la víctima apareció con otro grupo y se empezó a "hacer la notas bajándose los pantalones".

Pasado un rato, los jóvenes han asegurado que le dijeron a la víctima de ir a un banco a fumar un cigarrillo, y que en el banco empezó a decirles que "quería hacer un trío", aunque ellos al principio se negaron.

"QUERÍA HACER UN CUARTETO"

En ese momento, el acusado mayor de edad pasó por allí, y la joven presuntamente les dijo que quería hacer un cuarteto, aunque volvieron a negarse, pero ella insistió y dijo que "no iba borracha porque ya había vomitado".

Uno de los menores ha explicado que bajaron a la riera y que ellos se apartaron porque la joven empezó a hacerle una felación y a mantener relaciones sexuales con el chico mayor de edad.

"Cuando ellos acabaron le dije (al otro menor) con la coña de hacer un piedra, papel o tijera y gané yo, aunque como me dijo que tenía que estar en casa a las 21.30 horas, le dejé", ha manifestado uno de ellos.

Ha relatado que, cuando acabaron, el acusado mayor de edad y el otro acusado se fueron a sus casas y se quedó él con la víctima: "Me preguntó: ¿Crees que soy una guarra por lo que estoy haciendo? Y yo le dije que ella estaba haciendo esto porque quería y porque se divertía, y le dije que si no quería, pues nada, y me dijo que tranquilo, y me hizo una felación y ella misma se bajó los pantalones y tuve relaciones con ella".

NIEGAN OBLIGARLA O FORZARLA

Ha negado que ella en algún momento quisiera marcharse, se opusiera, la obligaran, la forzaran o gritara, y que cuando el primero finalizó "incluso preguntó quién era el siguiente".

Al acabar, ha explicado que la llevó con sus amigas y se despidió "tan normal", y ha asegurado que a los 15 minutos de llegar a su casa varios amigos le preguntaron si la había violado.

El otro menor ha explicado que "en ningún momento hizo ningún gesto para que pararan, era ella la que estaba todo el rato incitando".

OTROS TESTIGOS

Varias amigas de la joven que han declarado en la sesión de este juicio como testigos han explicado que la joven iba "muy borracha" y que se bajó los pantalones varias veces para hacer la gracia --han dicho-- y que ellas se los subieron.

"Cuando vas borracho hay gente que no sabe lo que hace", ha manifestado una testigo, y otra ha dicho que la tuvo que cuidar porque se estaba cayendo por el suelo y que la víctima dijo que quería hacer un trío, en sus palabras.

"Cuando se estaba bajando los pantalones a mí me preguntó si yo creía que mañana me iba a arrepentir de lo que estaba haciendo. Por las cosas que a mí personalmente me dijo, creo que era consciente de lo que estaba haciendo. Yo en ningún momento la vi tambalearse. Yo la vi en todo momento bailando, yo la vi normal", ha dicho otra.

Sus amigas han asegurado que la perdieron de vista "unos 30 minutos" y que cuando la volvieron a ver estaba asustada y llorando y les dijo que la habían violado, momento en el que llamaron a la policía.

Otra chica ha explicado que días antes crearon un grupo de WhatsApp para hablar de un disfraz de Carnaval, y que cuando salió el tema de la fiesta de Matadepera dos de las integrantes del grupo --entre ellas la víctima-- dijeron que querían ir y "que tenían ganas de mantener relaciones sexuales".

MOSSOS D'ESQUADRA

Por su parte, los agentes de los Mossos d'Esquadra han explicado que en el lugar de los hechos encontraron dos preservativos usados y tres envoltorios de preservativo, y han asegurado que en la zona donde pasaron los hechos no hay tránsito de personas, no hay iluminación y que "es un lugar idóneo para cometer algún delito".

Otra agente ha explicado que se llevó a la chica al lugar de los hechos, y que le contó que el mayor de edad se la llevó allí mientras los otros vigilaban, y que se bajó los pantalones y la agredió sexualmente: "Allí yo la vi muy vulnerable y afectada. Estaba muy angustiada, lo estaba pasando fatal".