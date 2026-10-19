Duch vincula paz y sostenibilidad y reivindica a Catalunya en la "resolución de retos compartidos"

Duch en en el Global Sustainability Barcelona Summit 2026 - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha vinculado los conceptos de paz y sostenibilidad y ha apostado por una Catalunya que participe activamente en la "resolución de retos compartidos" a nivel internacional.

Así se ha expresado en una intervención en el Global Sustainability Barcelona Summit 2026, celebrado este lunes en el CaixaForum, donde ha señalado en un contexto como el actual es "fácil dejarse dominar por el pesimismo" y pensar que las administraciones han perdido la capacidad para gobernar el futuro.

Sin embargo, ha defendido que Catalunya no debe limitarse a tener una presencia institucional, sino a participar en las soluciones y seguir generando oportunidades para sus ciudadanos, pensando "más allá de las urgencias inmediatas y asumir responsabilidades con las generaciones futuras".

REFORZAR LA SEGURIDAD EUROPEA

Asimismo, ha sostenido que "la paz y la sostenibilidad están profundamente vinculadas", ya que difícilmente se puede avanzar en una sin tener en cuenta la otra, y en el caso de Europa, ha señalado que reforzar su seguridad no se puede reducir al gasto militar.

"Cuando hablamos de seguridad tenemos que pensar también qué queremos proteger", ha subrayado Duch, que ha apuntado que la capacidad de un territorio para salvaguardar la paz también pasa pro la solidez de sus democracias, su competencia económica, la cohesión social y la complicidad entre socios.