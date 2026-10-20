DyCare empieza a operar en Portugal tras ser acreditada como proveedora de telerrehabilitación

La ceo de Dycare, Silvia Raga, y el cto, Ricardo Jauregui, ambos cofundadores de la compañía - DYCARE

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa española especializada en telerrehablitación clínica DyCare ha comenzado a operar en Portugal, con su plataforma ReHub, tras obtener la acreditación del Serviço Nacional de Saúde (SNS) como proveedor tecnológico de telerrehabilitación.

Desde este mes de octubre, las clínicas que utilizan ReHub pueden atender a pacientes derivados por médicos del SNS dentro del nuevo modelo de acceso público a estos servicios, con cobertura pública garantizada durante un programa de 12 meses, han informado fuentes de la empresa a Europa Press.

La incorporación de DyCare "llega cuando el sistema sanitario portugués abre sus puertas a la telerrehabilitación", lo que permite ampliar las opciones de atención y facilitar el acceso a tratamientos de rehabilitación a distancia" y, para los pacientes derivados por el SNS, el tratamiento a través de ReHub no supone ningún coste.

"La entrada en el SNS portugués supone un hito muy importante para DyCare y para nuestra apuesta por hacer que la rehabilitación digital sea cada vez más accesible", ha señalado la CEO y cofundadora de DyCare, Silvia Raga.

DyCare, empresa de salud digital con sede en Barcelona especializada en telerrehabilitación clínica basada en IA, opera a través de ReHub, que permite a los pacientes realizar ejercicios terapéuticos desde casa mientras mantienen el seguimiento de un profesional sanitario.

IA

La solución combina inteligencia artificial (IA), análisis de movimiento y monitorización de la evolución del paciente para facilitar un tratamiento adaptado a sus necesidades y, en todo momento, el fisioterapeuta mantiene la responsabilidad clínica y es quien evalúa la evolución del paciente, toma las decisiones y dirige el tratamiento.

La IA actúa como una herramienta de apoyo que proporciona correcciones y guías en tiempo real, analiza los movimientos y genera datos que ayudan al profesional a realizar un seguimiento más preciso del progreso del paciente y mejorar la eficacia terapéutica.

"La tecnología permite llevar parte de la rehabilitación fuera de la consulta, pero las decisiones clínicas siguen estando siempre en manos del profesional", explica el CTO y cofundador de DyCare, Ricardo Jáuregui.

La plataforma de DyCare ha sido utilizada ya por más de 45.000 pacientes, que han completado más de 3 millones de ejercicios terapéuticos a través de programas de rehabilitación digital.