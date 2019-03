Ecas critica el "inmovilismo político" ante las desigualdades crecientes en Catalunya

Publicado 15/03/2019 13:51:10 CET

La subida del alquiler y la gentrificación crean "tensión constante" en la sociedad

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Entitats Catalanes d'Acció Social (Ecas), Teresa Crespo, ha alertado de que han constatado un repunte de la inseguridad económica y social en su informe sobre 2017, con una pobreza y desigualdades más complejas que han subido y se han normalizado, lo que choca con "un inmovilismo político" y falta de respuesta pública.

"El partidismo y otros intereses se han priorizado por encima del bienestar de la población", y no se han logrado ni en Catalunya ni a nivel estatal unos Presupuestos que cada año aseguran que revertirán la situación, ha afirmado en rueda de prensa este viernes, al presentar el X Informe Insocat.

"Es una constatación de que la mitad de la población catalana tiene dificultades para llegar a fin de mes y cubrir los gastos para tener una vida digna", a la vez que se ha normalizado la precariedad laboral y habitacional, y ha subido el riesgo de pobreza al 20% --frente al 19,2% de 2016--, por lo que ha urgido a lograr una cohesión política.

"Tras la crisis, se dice que la economía ha mejorado, pero la desigualdad no, ha empeorado", y el 20% de la población con el nivel económico mas elevado gana 6,5 veces más que el 20% más pobre, y Crespo ha subrayado que la pobreza es multifactorial, con influencia de la calidad del trabajo y el acceso a la educación, y con impacto negativo en la salud.

TRABAJADORES EXPLOTADOS

"El paro ha bajado, pero también ha bajado la calidad del trabajo": los contratos temporales aumentan (lo son el 87% de los nuevos), los ingresos salariales solo se han incrementado en un euro por hora de media desde 2008 y la tasa de pobreza en el trabajo se incrementa sin cesar (hasta el 12,2%).

La directora de Ecas, Sonia Fuertes, ha añadido: "Trabajar ya no garantiza poder acceder a una promoción social, o dicho de otra forma, que no estés en situación de pobreza", a la vez que hay una brecha de género que genera más pobreza en las mujeres, con una doble discriminación si son migrantes --con un 47% de pobreza en las personas sin nacionalidad española, frente al 15% en nacionales--.

"El ascensor social ahora mismo no está funcionando, y está afectando a la construcción colectiva de la sociedad", ha dicho Fuertes, que ha alertado de la mentira que suponen los discursos de emprendeduría cuando no hay igualdad de oportunidades, y hay personas que se esfuerzan mucho pero no logran una vida digna.

A preguntas de periodistas, Crespo ha admitido que las reformas laborales del PP han abocado a la actual inseguridad y precariedad, en confluencia con un modelo socioeconómico y el actual "modelo capitalista que busca la explotación de la persona, y en este momento está explotando a trabajadores".

El 33% DE LOS INQUILINOS SON POBRES

La pobreza relacionada con la vivienda también está afectando a la población de clase media, ha explicado Crespo: "La gentrificación esta expulsando a la gente de las ciudades, es un problema que causa desestructuración de la cohesión de la sociedad, una tensión constante que tiene la población".

De hecho, ser propietario o inquilino marca la diferencia: "Las personas en alquiler se ven abocadas a una situación de nomadismo, tienen que cambiar su lugar de residencia por los precios", que han aumentado un 48% en los últimos 15 años, y actualmente el 33% de las personas arrendatarias están en riesgo de pobreza --ante al 15% de propietarios--.

También han alertado de la vulnerabilidad creciente en infancia, con el 27,7% en riesgo de pobreza, y han destacado que el 8,3% de niños viven en hogares sin empleo --el doble que en 2008--, a la vez que "la inversión en infancia es mucho más baja que la que hay en Europa, y en educación tampoco llega a cubrir las necesidades existentes.

"Parece mentira que no haya políticas públicas más potentes cuando es un efecto clarísimo" el que tiene la educación sobre la pobreza, ha lamentado, a la vez que ha advertido de la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.

SOBREOCUPACIÓN EN HOGARES

El director de La Vinya d'acció social, Xavi Loza --una entidad que atiende a personas en riesgo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)-- ha lamentado que se prometió que se saldría de la crisis: "Nos preguntamos si es normal tener que ir a buscar alimentos a una entidad cuando se trabaja a jornada completa".

"Nos preocupa esta normalización de la precariedad general en el ámbito laboral y de la vivienda", que se plasma en personas que tienen que ir cambiando de casa y hogares sobreocupados en los que llegan a convivir diez o 12 personas, de varios núcleos familiares.

"Tiene unos efectos sobre niños y adultos, sobre la salud mental. Los niños no tienen espacio donde desarrollarse, jugar y hacer los deberes, no hay intimidad y se generan situaciones de angustia que hacen que el hogar deje de ser un lugar seguro", ha lamentado, a la vez que ha urgido a solucionar un tema que no es anecdótico y que afecta a los derechos.