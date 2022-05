Ecologistas piden un peaje urbano en Barcelona de 4 euros diarios "como evolución" de la ZBE

Janet Sanz asegura que el Ayuntamiento "estudiará" la propuesta

Entidades ecologistas y a favor del transporte público han reclamado en un comunicado este martes un peaje urbano de cuatro euros diarios en Barcelona "como evolución" de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y con el objetivo para disuadir del uso habitual individual del vehículo privado.

La propuesta se enmarca en una campaña que lleva por nombre 'Barcelona'22' y que han impulsado para dar a conocer esta y otras medidas del proyecto que han elaborado para lograr una ciudad "saludable, con una movilidad sostenible y justa".

Las entidades buscan interpelar con su proyecto al Ayuntamiento de Barcelona, al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y a la Generalitat, y aseguran que, si bien las administraciones les han comunicado que prevén el peaje urbano y lo están estudiando, no han presentado ninguna propuesta.

Las organizaciones adheridas al proyecto son Plataforma per la Qualitat de l'Aire, Associació per a la Promoció del Transport Públic, Ecologistes en Acció de Catalunya, Eixample Respira, Bicicleta Club de Catalunya, Xarxa per la Justícia Climàtica, Catalunya Camina y Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit.

Respecto al peaje urbano, aseguran que es una medida "poco popular" pero que gana apoyo social al ejecutarse y cuando se ven los beneficios para el conjunto de la población, algo que dicen que ha sucedido en las 19 ciudades de ocho países europeos donde se ha aplicado.

Los firmantes también recuerdan que Barcelona es la ciudad europea con más densidad de vehículos y la sexta más contaminada, y adjuntan una encuesta que han encargado al Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) en el ámbito metropolitano, donde consta que un 51% de los encuestados sería favorable a un peaje urbano en Barcelona.

Otra de sus propuestas es un plan de choque para potenciar la movilidad activa y el transporte público, y con la totalidad de las medidas buscan reducir el tráfico y sus emisiones contaminantes y recuperar el espacio público para las personas, entre otros aspectos.

RESPUESTA MUNICIPAL

Preguntada por el peaje urbano en una rueda de prensa, la teniente de alcalde de Barcelona de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, ha asegurado que el Ayuntamiento "estudiará" la propuesta.

No obstante, ha detallado que no han tenido tiempo para estudiar la propuesta, y ha recordado que para poder impulsarla se necesitaría "un gran acuerdo".

Sanz también ha recordado que la implantación de un peaje urbano requeriría cambios legislativos previos, lo que hace que el acuerdo entre las diferentes administraciones sea "indispensable".

"Mucha expectativa ante la propuesta que se ha trabajado desde el movimiento ecologista. Siempre nos permite avanzar", ha añadido, y ha argumentado que se necesitan vecinos muy activos que reivindiquen mejoras.