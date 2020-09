El economista Ramon Tremosa, de eurodiputado a conseller de Empresa y Conocimiento

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El economista Ramon Tremosa es el nuevo conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya tras haber pasado una década en el Parlamento Europeo como diputado de JxCat (2009-2019).

Ramon Tremosa i Balcells (Barcelona, 1965) es doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona (UB), donde ha ejercido de profesor de Teoría Económica, y es autor de numerosos artículos y libros.

En la Eurocámara ha sido miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del derecho de la Unión en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y evasión fiscales.

También ha participado en la Delegación para las relaciones con la República Popular China y en la Delegación para las relaciones con los Estados Unidos.

En la Cámara europea, Tremosa ha realizado cerca de 150 intervenciones en los plenos parlamentarios y unas 278 enmiendas a normativas europeas.

Ha sido ponente del Parlamento Europeo de la supervisión financiera europea en 2010, del Informe del Banco Central Europeo en 2011, del Informe sobre Competencia en 2012 y del Plan de inversiones en infraestructura de la UE --'Plan Juncker'-- en 2015.

También lo ha sido del Informe de opinión sobre el acuerdo trasatlántico de comercio e inversiones --el TTIP-- en 2015, y ha participado en debates relacionados con el Corredor Mediterráneo.

Ha escrito textos académicos sobre política monetaria, economía regional y federalismo fiscal, y ha publicado libros entre los que destacan 'L'espoli fiscal' (2004), 'Catalunya serà logística o no serà' (2007), 'Catalunya, país emergent' (2008), 'Catalonia, An Emerging Economy' (2010) y 'Let Catalonia Vote' (2015), que explica el proceso catalán desde una perspectiva europea.