El ecosistema español de 'spin-offs deep tech' crece un 4,6% en 2025, hasta 1.014, según MWCapital

Presentación del estudio 'El ecosistema de spin-offs deep tech en España 2026' este jueves en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ecosistema de empresas de base tecnológica creadas en universidades y centros de investigación y tecnológicos en España ha crecido un 4,6% en 2026, hasta las 1.014 'spin-offs deep tech' activas, que acumulan una facturación anual estimada de 1.132 millones de euros y generan unos 11.500 empleos de alto valor.

Son datos del estudio 'El ecosistema de spin-offs deep tech en España 2026' elaborado por Mobile World Capital (MWCapital) y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) presentado este jueves en Barcelona por la consejera delegada de MWCapital, Laia Corbella, que ha detallado que esta edición ha incorporado una revisión de la base de datos para crear una fotografía "más precisa", con la identificación de nuevas empresas tras reexaminar las que se habían ido identificando hasta la fecha.

También han acudido a la presentación de la tercera edición del informe de MWCapital el subdirector general de Ciudadanía, Talento y Emprendimiento Digital de SEDIA, Fernando Escobar; el director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro, y el director de transferencia tecnológica de MWCapital, Albert Mascarell.

Corbella ha explicado que, del total de 'spin-offs' tecnológicas activas, un 40% se han creado en los últimos cinco años, lo que demuestra la existencia de un ecosistema con un "crecimiento sostenido", y ha resaltado el peso de las compañías del sector de la salud y la biotecnología, que representan el 42,3% del total.

Ha destacado, sin embargo, un cambio de tendencia, por el que la mayoría de las 'spin-offs' creadas el año pasado, un 42,6%, trabajan en el ámbito de los chips, la IA y la computación, un giro que va "alineado" a las prioridades estratégicas de España y la Unión Europea, ha defendido.

ORIGEN

Por territorios, Catalunya concentra el mayor número de 'spin-offs', con un 28,6% del total, seguida de Madrid (20,2%), la Comunidad Valenciana (10,3%), País Vasco (10%) y Andalucía (9,8%).

Las universidades son el principal motor de creación de las compañías, con un 65,4% del total, mientras que los centros de investigación aportan otro 18,2%, los institutos de investigación sanitaria un 8,5% y los centros tecnológicos un 7,9%.

FINANCIACIÓN

Las 'spin-offs' tecnológicas españolas acumulan 2.887 millones de euros de financiación identificada hasta finales de 2025, de los cuales un 15% corresponden a financiación pública (423,5 millones) y un 56% a capital privado (1.627,6 millones) y el resto es capital mixto.

Corbella ha explicado que las tecnologías de las 'spin-offs' requieren de tiempo de validación antes de entrar en el mercado, por lo que ha calificado de "clave e imprescindible" el apoyo inicial de la financiación pública para reducir el riesgo y que, más adelante, se incorpore el capital privado.

Así, de la primera financiación que han recibido estas compañías, el 45% proviene de capital público, frente al 35% privado y 10% mixto.

ADMINISTRACIONES

Durante su intervención, Escobar ha recordado que las 'spin-offs' son el mecanismo por el cual el conocimiento en el que el país ya ha invertido se convierta en tecnología y ha afirmado que en el contexto actual, contar con tecnología propia "es la diferencia entre decidir o que decidan por ti".

También ha valorado positivamente el papel del capital público en el crecimiento de estas empresas, que ha explicado que es el que llega "cuando aún no hay producto, mercado y no siempre hay gente dispuesta a asumir este riesgo", mientras que el capital privado llega más grande, pero después.

Di Prieto ha afirmado que para Barcelona Activa y el Ayuntamiento de Barcelona, el ecosistema 'deep tech' es un ámbito central y prioritario en sus políticas de promoción económica, en el que también ha explicado que se necesita no únicamente dinero, sino haber acumulado conocimiento que permita "aflorar" las innovaciones.