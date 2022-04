EIT Health apuesta por la atención sanitaria de valor con los proyectos Value y Harmonics

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora de Innovación de EIT Health, Cristina Bescós, ha apostado por la atención sanitaria de alto valor, que consiste en buscar "qué es realmente valioso para el paciente y recopilar e interpretar los datos para aportar ese valor", y hacerlo con los proyectos Value y Harmonics.

Bescós ha moderado la mesa redonda 'Towards Value in Spanish healthcare system: moving forward', enmarcada en la cumbre Redefining Health Care en Barcelona, que organizan conjuntamente el Value Institute for Health and Care y EIT Health, la mayor red europea de innovadores en salud, ha informado este miércoles en un comunicado.

Bescós ha destacado la "posición única de España como país líder en datos de salud gracias a un alto nivel de digitalización de la asistencia sanitaria", fruto del impulso de las comunidades autónomas.

El proyecto Value ofrece una solución dirigida a los proveedores de atención sanitaria para brindar servicios médicos que proporcionen valor a los pacientes, al tiempo que mantienen la atención médica sostenible.

La responsable de producto de Value, Gema Ibáñez, ha defendido que la intención del proyecto es mejorar la experiencia del paciente y su satisfacción, así como "reducir el coste de la atención médica e incrementar el porcentaje de población sana".

Por su parte, Harmonics es un proyecto que persigue la "armonización en la captura de datos" para proporcionar una atención de alto valor en pacientes con ictus, una patología con un alto impacto tanto en la salud de las personas como en los costes de los sistemas sanitarios.

El jefe de la Unidad de Ictus del Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) y responsable de Harmonics, Carlos Molina, ha considerado que las prácticas no basadas en el valor pueden conducir a "ineficiencias y falta de continuidad en la atención médica", y apuesta por programas de atención basados en el uso equitativo, sostenible y transparente de recursos.