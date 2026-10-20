El Eixample de Barcelona acogerá una prueba piloto para unificar las OAC del Govern y del Estado

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El distrito del Eixample de Barcelona acogerá una prueba piloto para convertir la oficina de atención ciudadana (OAC) de esta zona de la ciudad en una OAC unificada de la administración general del Estado y de la Generalitat, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

Ha explicado que la implantación de este espacio pretende facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios, prestaciones, información y trámites de carácter social y de extranjería, a la vez que ha enmarcado la colaboración en la comisión Bilateral Generalitat-Estado celebrada el 24 de febrero de 2025 y el 20 de mayo de 2026.

Por ello, la iniciativa se pondrá en marcha como una prueba piloto "pionera en todo el Estado" en la que se estudiará la viabilidad para que desde un único punto se puedan hacer gestiones de las dos administraciones de forma presencial.