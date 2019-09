Elisenda Paluzie (ANC) reprocha al Govern "desarmar" al independentismo de la unilateralidad

Publicado 11/09/2019 18:44:39 CET

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha acusado al Govern y a los dirigentes políticos soberanistas de haber "desarmado" al movimiento independentista de la unilateralidad, que considera que es lo que había hecho avanzar al proyecto que defiende.

En su intervención para concluir acto de la manifestación convocada por la entidad con motivo de la Diada en la plaza Espanya de Barcelona, ha defendido lo logrado por el movimiento independentista en el 1-O y ha recordado que se hizo sin permiso del Estado.

"Vemos que, dos años más tarde, no solo no hemos avanzado, sino que se dan algunos pasos atrás. Se discute en público el reparto de migajas. Se deslegitima el referéndum que hicimos, y la única vía que nos ha permitido llegar a donde no habíamos llegado nunca, la unilateral, se desarma día a día. A nuestros dirigentes os pedimos que no nos desarméis", ha clamado.

