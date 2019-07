Élite Taxi recurrirá la suspensión cautelar del TSJC de la hora de precontratación de VTC

Publicado 10/07/2019 21:16:20 CET

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Élite Taxi trabaja para recurrir la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que suspende cautelarmente la obligación de precontratar con una hora de antelación los vehículos de alquiler con conductor (VTC), como establece la normativa del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Preguntado en declaraciones a los medios, su portavoz, Tito Álvarez, ha dicho que abordarán con el sector del taxi si convocar movilizaciones, aunque él no lo defiende: "Creo que no tenemos que ir a movilizaciones y debemos recurrir esos 45 minutos de más que nos han tumbado", ya que se mantienen los 15 minutos de precontratación que marca la Generalitat.

Álvarez ha resaltado que la resolución es en el fondo positiva, porque reconoce que el AMB puede regular las VTC y mantiene la mayoría de la regulación, que entrará en vigor el 15 de julio, aunque ha admitido: "De todo lo que pedíamos hemos ganado un 80%, y hemos perdido ese 20% que era lo más importante".

"Pero no podemos decir que es una derrota. Hace un año no teníamos nada, y hoy tenemos las VTC reguladas", por lo que cree que esta es una victoria parcial del sector del taxi, y ha recordado que la suspensión es cautelar y no definitiva.

Preguntado por la huelga de montadores que podría afectar al Sónar, ha dicho que este festival es el mejor evento para los taxistas junto a Fin de Año, pero ha resaltado que, si los trabajadores mantienen esta huelga, el sector les respetará y apoyará porque los trabajadores deben apoyarse mutuamente, ha dicho.