Elsa Artadi pide al Gobierno respeto a "la voluntad" del Parlament y dejar de ir al TC

Publicado 27/06/2018 11:37:25 CET

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, ha pedido este miércoles al Gobierno central que respete "la voluntad del pueblo de Catalunya representada por el Parlament" y deje de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar leyes catalanas.

Lo ha dicho en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara, donde ha argumentado que el cambio de Gobierno será una "oportunidad" para analizar si cambia la actitud que mostró el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"No es de recibo que el Estado utilice la suspensión de nuestras leyes para asimilarnos al modelo de sociedad que él defiende. Y no es de recibo que desde el Estado se utilice al TC para frenar aquello que no puede frenar con la fuerza de los votos del Parlament", ha expuesto.

Así, ha lamentado la impugnación de normas por parte del Gobierno del PP no solo contra iniciativas soberanistas, sino también contra leyes de contenido social, como la de igualdad entre hombres y mujeres, y la de pobreza energética.

También ha advertido de que su ejecutivo se siente heredero del 1-O y quiere "defender todo aquello que representa", por lo que en ningún caso ha renunciado a la independencia.