Empieza el 52 Festival de Sitges en una edición con Sam Neill, Nikolaj Coster-Waldau y Aaron Paul

02/10/2019

Abrirá con 'En la hierba alta' entre sus 171 películas

BARCELONA, 2 Oct.

El 52 Sitges Film Festival - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya arrancará este jueves en una edición "más transgresora" con la presencia de actores como Sam Neill, Nikolaj Coster-Waldau y Aaron Paul, y 171 películas --30 menos que la pasada edición--.

Este año contará con la presencia de actores como Sam Neill, conocido por filmes como la saga 'Jurassic Park' y que recogerá el Gran Premio Honorífico presentando la película en la jornada de clausura del festival 'The Vigil', mientras que la inaugural, 'En la hierba alta', acercará a Sitges a Patrick Wilson, galardonado con el premio Màquina del Temps, un reconocimiento que también recibirá Maribel Verdú.

También visitarán Sitges los actores Aaron Paul, que presentará la película secuela de la serie 'Breaking Bad'; Nikolaj Coster-Waldau, el popular Jaime Lannister de 'Juego de Tronos', con el estreno mundial de 'Suicide Tourist'; la actriz y directora Asia Argento, ganadora del Méliès Career Award de este año, y el director Pupi Avati, Premio Nosferatu.

El letimotiv de esta edición serán los paisajes apocalípticos, con un homenaje a 'Mad Max' y pondrá el foco en óperas primas españolas; asimismo, el festival hará una retrospectiva de la filmografía del actor chino King Hu --un referente de las artes marciales en el género--, y proyectará el documental 'Memory - The Origins of Alien' para celebrar los 40 años de la primera entrega de la saga 'Alien', de Ridley Scott.

Hasta el pasado miércoles --los datos más recientes proporcionados por la organización-- se habían vendido 39.864 entradas frente a las 39.213 del mismo día de 2018.

TÍTULOS DESTACADOS

Entre los títulos más esperados destacan '3 from hell', de Rob Zombie; el "thriller sobrenatural" 'Daniel isn't real', de Adam Egypt Mortimer; 'Come to daddy', el debut en dirección de Ant Timpson; 'Bloodline', de Henry Jacobson; 'The Lodge', de Severin Fiala y Veronika Franz y 'Vivarium', de Lorcan Finnegan, estrenada en Cannes y con una arriesgada puesta en escena.

El subgénero fantástico zombie continúa teniendo "mucho éxito", y en está edición destacarán los títulos 'Little Monsters', de Abe Forsythe y protagonizada por Lupita Nyong'o, la reinterpretación de Frankestein con 'Depraved', de Larry Fessenden, y una nueva entrega de la saga japonesa 'The Ring' con 'Sadako', del ganador del festival Hideo Nakata.

Desde Europa llegarán 'The Room', a cargo de Christian Volckman y que combina el terror con la ciencia ficción, y una de "las mejores" películas francesas del año, 'Le daim', de Quentin Dupieux.

MÁS PELÍCULAS ESTATALES

El festival ofrecerá una "gran representación de títulos locales y con vocación internacional", en que destacan 'El hoyo', una película producida entre Catalunya y el País Vasco y la ópera prima 'Cuerdas', del tarraconense José Luis Montesinos.

Asimismo, Sitges proyectará una de las películas de producción estatal más esperada, 'Ventajas de viajar en tren' --Sala ha asegurado que será uno de los impactos del festival--, además de 'Paradise Hills', con la participación de Nacho Vigalondo en el guión.

El cine latinoamericano también tendrá protagonismo, con títulos argentinos como 'Breve historia del planeta verde', Punto Muerto' y 'Soy tóxico', así como la venezolana 'Infección', la colombiana 'Luz' y la uruguaya 'En el pozo'.