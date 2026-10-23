Empresarios, políticos y expertos analizan la industria en Tarragona en la 25 Jornada Gresol

Imagen de la jornada celebrada este viernes en el Tinglado 1 del Port de Tarragona - FUNDACIÓN GRESOL

TARRAGONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jornada Bresol ha reunido este viernes en Tarragona a 230 empresarios, además de diferentes expertos y personalidades políticas, en su 25 edición, que se ha centrado en el fortalecimiento e impulso de la industria, a la vez que en los factores económicos, geopolíticos e internacionales que "condicionan la actividad empresarial", informa en un comunicado.

El evento, organizado este viernes en el Tinglado 1 del Port de Tarragona por la Fundación Gresol y la infraestructura portuaria bajo el lema 'Impulsemos el tejido industrial', ha contado con la inauguración institucional del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

También han asistido el ministro de Industria del Gobierno, Jordi Hereu; el vicepresidente de la Diputación de Tarragona, Fran Morancho, el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, y el presidente de la Fundació Gresol, Emili Correig.

La fundación también ha destacado las conferencias del director general de Fundación La Caixa, Josep Maria Coronas, para hablar de los retos desde una perspectiva económica y social, y la del catedrático de Economía, Oriol Amat, sobre la economía y el futuro de Tarragona.

También han intervenido el delegado de Acció, la agencia para el crecimiento empresarial de la Generalitat, en Madrid, Roger Ylla; el director territorial de Indra en Catalunya, Enric Blasco; la vicepresidenta de negocio global para España de Airbus Defence and Space, Marta Nogueira, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra de España, Amador Enseñat.