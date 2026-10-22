Una encuesta revela que el prejuicio hacia las personas pobres va "más allá" del rechazo explícito

Archivo - Centenares de personas caminan por las Ramblas, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La "primera" Encuesta de Indicadores Nacionales de Aporofobia (EINA 2026), elaborada a nivel nacional por AporoLAB, Observatorio de Aporofobia de IQ (Universitat Ramon Llull), ha revelado que los prejuicios hacia las personas pobres van "más allá" del rechazo explícito.

Se ha hecho en colaboración con la Fundación La Caixa y los resultados se presentan en el marco de la 4 Conferencia Internacional sobre Aporofobia, que se celebra este jueves en Barcelona, informa IQS en un comunicado.

Basada en 6.000 entrevistas a una muestra representativa de la población adulta española, la investigación analiza distintas dimensiones de la aporofobia y revela un contraste significativo entre los estereotipos personales más explícitos y las percepciones sobre las personas pobres y su relación con las ayudas públicas.

Mientras que el 10,8% de las personas encuestadas relaciona la pobreza con la pereza o la falta de principios morales y el 10,2 % asocia a las personas pobres con las adicciones o la inferioridad moral, los prejuicios sobre su dependencia de las ayudas públicas "están mucho más extendidos".

El 50,4% de las personas encuestadas cree que las personas pobres se acomodan a su situación y dependen de las ayudas sociales en lugar de buscar soluciones; el 43% considera que intentan aprovecharse de las ayudas públicas y el 33,1% las ve como una "carga" para los servicios públicos.

El codirector de AporoLAB, Flavio Comim, explica que la aporofobia no siempre se expresa mediante un rechazo abierto: "Identificar los prejuicios que existen sobre las personas en situación de pobreza es fundamental para comprender cómo se manifiesta y poder combatirla".

JUVENTUD

El 27,7% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se muestra favorable a cambiar de asiento si una persona sin hogar se sienta a su lado en el transporte público, frente al 8,6% de los mayores de 65, una proporción 3,2 veces mayor; además, el 21,1% de los jóvenes se muestra favorable a impedir la entrada de una persona sin hogar en un bar, frente al 7,5% de los mayores, 2,8 veces más.

Los prejuicios también aparecen en la percepción de las personas pobres: el 23,1% de los jóvenes las asocia con las adicciones o la inferioridad moral, frente al 6,5% de los mayores de 65 años, una proporción 3,5 veces mayor.

COMBATIR LA POBREZA

EINA 2026 también analiza a quién atribuyen las personas encuestadas la responsabilidad de combatir la pobreza y qué medidas consideran prioritarias.

La creación de empleo es la principal medida para reducir la pobreza según el 59,1% de las personas encuestadas; le sigue la mejora de la educación pública (16,5%), mientras que el 2,7% considera prioritario incrementar las acciones de caridad.

La mayoría de los encuestados (70,9%) considera que la responsabilidad principal de combatir la pobreza corresponde a otros actores como el Gobierno, las empresas, las ONG o la Iglesia, frente al 29,1% que considera que es responsabilidad de toda la sociedad, incluyéndose a sí mismo; y un 61,8% de encuestados cree que el Gobierno "es el principal responsable".