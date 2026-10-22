Endesa adapta ocho torres eléctricas en Castellar del Vallès (Barcelona) para proteger a las aves

Trabajos para adaptar torres eléctricas para proteger a las aves - ENDESA

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha adaptado ocho torres eléctricas en Castellar del Vallès (Barcelona) para proteger a la avifauna, informa en un comunicado este jueves.

Ha explicado que esta adaptación se suma a las ocho que se han realizado en Rubí (Barcelona), y que permitirá minimizar el riesgo de electrocución y colisión.

Esta mejora se enmarca en el plan de actuación que la empresa está realizando en Catalunya, y que prevé que este año se actúe en 1.500 soportes.

Endesa ha remarcado que la protección de las aves se realiza con un trabajo compartido con las administraciones, en el que se definen los criterios de priorización y se identifican las zonas más sensibles.

Las actuaciones se hacen siguiendo un orden de prioridad técnico basado en criterios de protección de especies.