Endesa y la Cruz Roja impulsan una oficina móvil para acercar el bono social en Tarragona

Oficina móvil de Endesa y la Cruz Roja - ENDESA

TARRAGONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa y la Cruz Roja han impulsado una oficina móvil itinerante para acercar el bono social a 11 municipios rurales del Priorat, la Ribera d'Ebre y la Terra Alta (Tarragona), informa la empresa en un comunicado este jueves.

El proyecto tiene el objetivo de promover esta ayuda en la factura de la luz a colectivos especialmente vulnerables o con mayor dificultad de acceso a los canales habituales de tramitación.

La oficina se ha "diseñado específicamente" para adaptarse a la realidad de municipios pequeños, con la población dispersa y una elevada presencia de personas mayores.

El proyecto se iniciará el próximo lunes y visitará Riba-roja d'Ebre, Arnés, Horta de Sant Joan, La Pobla de Massaluc, Vilalba dels Arcs, Cabacés, Cornudella de Montsant, La Bisbal de Falset, La Figuera, Ulldemolins y Tivissa.

La unidad móvil estará dos mañanas en cada municipio: en la primera se presentará el proyecto y se detectarán posibles casos susceptibles, y la segunda servirá para hacer un seguimiento individualizado.