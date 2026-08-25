Endesa invierte 140.000 euros en la reforma de la red eléctrica de Castell-Platja d'Aro (Girona)

Imagen de las obras - ENDESA

GIRONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha invertido 140.000 euros para reformar y mejorar tecnológicamente parte de la red eléctrica de Castell-Platja d'Aro (Girona), con más de 7.200 clientes beneficiados.

La intervención ha consistido en la instalación de 2 nuevas líneas subterráneas de media tensión a 25 kV con una longitud total de 450 metros y en la eliminación de 350 metros de cable que ya había acabado su vida útil, ha informado este martes Endesa en un comunicado.

Con estas reformas, Endesa posibilita que se pueda dar servicio a los clientes afectados por una eventual incidencia a través de canales alternativos a través de un anillo eléctrico y, así, crear una "malla robusta en todo el municipio".

"Esto repercute no solo en una reducción del tiempo de reposición del suministro, sino en el hecho de que, en casos de trabajos programados o mantenimiento de la red, no será necesaria ninguna interrupción del servicio", ha detallado la compañía eléctrica.

Las obras están orientadas a cubrir "eventuales puntas de consumo, tanto en verano como en invierno" y tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población.