Endesa invierte 16.000 euros en mejorar la red de Cabrera d'Anoia (Barcelona)

Publicado 30/07/2018 19:13:14 CET

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha invertido 16.000 euros en la mejora y reforma tecnológica de la red eléctrica de media tensión de Cabrera d'Anoia (Barcelona) para incrementar la calidad y la continuidad del suministro en los clientes de los núcleos urbanos de Canaletes, Can Ros, Can Feixes, Can Formiga y Can Gallego.

Los trabajos han consistido en la instalación de un sistema de telemando en una línea de media tensión, es decir, se ha dotado a la infraestructura de un sistema de comunicaciones remotas que permite accionar a distancia los dispositivos de maniobra de la unidad desde el centro de control que la compañía tiene en Barcelona.

De esta forma se evita tener que desplazar equipos sobre el terreno en caso de incidencias, se ahorra tiempo en la localización de averías y se agiliza la resolución y el tiempo de interrupción del suministro.