Enric Casasses transforma la entrega del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un recital poético

"Me siento como un niño al que dejan sentar en la mesa de los mayores", ha dicho al recibir el premio

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El poeta, narrador y traductor barcelonés Enric Casasses ha convertido este martes la entrega del 52 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en el Palau de la Música Catalana en un recital poético, y al recibir el galardón de manos del vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha subrayado al pasar a formar parte de los premiados: "Me siento como un niño al que dejan sentar en la mesa de los mayores".

Al acto de entrega en el Palau de la Música Catalana en Barcelona, que estaba previsto para el 8 de junio, han asistido el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès; el presidente del Parlament, Roger Torrent; los consellers Meritxell Budó, Àngels Ponsa y Jordi Puigneró; los expresidentes de la Generalitat Quim Torra --quien ha sido recibido con una ovación del público en pie a su entrada en platea--, Artur Mas y José Montilla y el teniente de alcalde de Barcelona Joan Subirats.

En su glosa del premiado, la escritora Bel Olid ha asegurado que Casasses goza del favor de la crítica y del público "haciendo lo que quiere y haciéndolo bien" en un territorio donde, ha remarcado, se lee poca poesía y se reconoce menos.

Olid ha subrayado que es un poeta que conoce perfectamente las inflexiones, que no pone la poesía al servicio de la métrica y que se ha convertido en referente: "Casasses es poesía de cada día y de domingo. Gracias por estar".

Enric Casasses, al recoger el premio, ha recordado la figura de su padre, que fue jurado del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, se ha preguntado "qué hace" el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, en prisión, y, ante aquellos que lo ven como un referente poético, ha señalado que él aprende de los jóvenes con unas generaciones que suben fuerte.

Casasses ha iniciado el acto de entrega con un recital de poemas propios y ajenos por el que ha recorrido temas como el amor, la muerte y la invención --"lo más amoroso es la palabra", ha asegurado--, y ha tenido la colaboración del guitarrista Feliu Gasull, Don Simon & Telefunken, Nicomedes Mendes y Manuel Ariño y Maria Mauri.

DEFENSA DE LA CULTURA

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha subrayado que épocas como esta de la pandemia convierten a la cultura en el último reservorio, ha defendido la cultura y lengua catalanas, y ha mostrado el compromiso de la entidad con la cultura, que considera segura, antídoto contra la intolerancia y el mejor instrumento para la construcción de "un país justo, cohesionado y libre".

Mauri ha señalado que Catalunya es una "nación perseguida" en la que, ha dicho, el presidente de la entidad no puede entregar el galardón al estar en prisión, y ha subrayado que en momentos de oscuridad la poesía y la cultura se convierten en faro y luz.

ORIGINALIDAD DE SU LENGUAJE POÉTICO

El jurado del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, dotado con 20.000 euros y una escultura de Ernest Altés, destacó de Casasses su contribución a la lengua y cultura catalanas, la originalidad de su lenguaje poético y la creación de un estilo propio y transgresor que se ha convertido en referencia.

Nacido en Barcelona en 1951, Casasses publicó su primer libro de poesía, 'La bragueta encallada', en 1972, al que han seguido más de un veintena, entre los que figuran 'T'hi sé', 'A la panxa del poema en prosa que no hi neva ni hi plou' y piezas de teatro como 'Do'm'.

Ha recibido el Premi de la Crítica por 'No hi érem', el Carles Riba con 'Calç', el Joan Alcover por 'Plaça Raspall' y el Premi Nacional de Literatura que otorga el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA).