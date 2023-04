Entidades ambientales convocan una cumbre por la sequía tras el "fracaso" de la del Govern

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Movimientos sociales y ambientales en defensa del agua han convocado para el 6 de mayo una cumbre social por la sequía ante el "fracaso" de la convocada por el Govern con los grupos parlamentarios el pasado 31 de marzo.

En un comunicado de Aigua és Vida, los convocantes han asegurado que la iniciativa surge de "la falta de consideración" del Govern hacia las organizaciones sociales para un debate real y con las condiciones adecuadas durante la cumbre celebrada en el Palau de la Generalitat.

Las entidades convocantes han señalado que la clase política "no ha demostrado estar a la altura de la grave situación de sequía meteorológica y escasez hídrica que sufre el país", y han remarcado que el debate no se puede limitar a las sanciones o que se use la sequía con intereses partidistas.

Para las entidades, que elaborarán un documento de propuestas en la cumbre, el debate debe abordar las "causas profundas de la sequía y las palancas reales" que permitan garantizar agua para los ríos y las personas.

Las entidades convocantes de la cumbre social del agua son Aigua és Vida, Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (Amap), Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Plataforma en Defensa de l'Ebre, Grup de Defensa del Ter, Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica a l'AMB, Aigua és Vida Girona, Taula del Llobregat y Taula de l'Aigua Terrassa.