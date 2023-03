Entidades educativas ven que el decreto de admisión "prioriza" la planificación a las familias

Políticos llaman a luchar contra la segregación y algunos defienden la concertada



BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones educativas han criticado que el decreto de admisión catalán, promulgado en 2021, "prioriza" los objetivos organizativos y de planificación de la Administración sobre el derecho de las familias a elegir el centro educativo que deseen.

Lo han dicho en la 'Jornada sobre el Derecho a Elegir Escuela. Realidades i políticas ante el Decreto de Admisión de Alumnos', que se ha celebrado este jueves y ha sido organizada por el Sindicato MPares y la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), ha explicado la universidad en un comunicado de este viernes.

El director de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres de Catalunya (Fapel), Josep Manuel Prats, ha reprochado que con este decreto se está limitando, a su juicio, un derecho fundamental, y cree que el resultado es "un acoso a la patria potestad de las familias".

Tanto Prats como el secretario general adjunto de la Fundación Escola Cristiana de Catalunya, Miquel Mateo, han considerado que la zonificación o el hecho de que no se considere la demanda social para establecer el número de plazas de las concertadas son "una restricción de la capacidad de las familias para elegir escuela".

Mateo ha afeado la idea de que la escuela concertada es un factor de segregación: "Identificar segregación con escuela concertada es muy peligroso. Puede pasar que para combatir la segregación se conculque el derecho a elegir, precisamente, de las personas más vulnerables".

La profesora de Derecho Constitucional de la Universitat Abat Oliba CEU, Ada Garriga, ha recordado el derecho de las familias a elegir, y ha subrayado la importancia de que haya una alternativa de educación no estatal, y ha considerado que "impedir aumentar plazas, abocando a los alumnos a un centro que no han elegido, es tan grave como no dejar abrir centros".

La directora de investigación de la Fundación Jaume Bofill, Mònica Nadal, ha observado que, en la mayoría de las ocasiones, "las familias no optan por un centro, sino que eligen qué escuelas quieren evitar", por lo que ha defendido que hay que trabajar por la equivalencia de condiciones entre los distintos centros.

La jornada se ha iniciado con la intervención de la directora del Sindicato MPares, María José Solé, que ha expresado que la Administración debería ayudar a las escuelas que tienen problemas, fomentando la "tradición de educación de iniciativa social tan presente en Catalunya".

POLÍTICOS

El programa ha incluido una mesa de representantes políticos, en la que ha participado la diputada del PSC Ester Niubó, que ha considerado que para reducir la segregación hacen falta más recursos; y el diputado de Junts Francesc Ten ha considerado que "con la actual financiación de la concertada nunca se podrá luchar contra la segregación".

Por Units, Ramon Espadaler ha señalado que hay acciones premeditadas como la falta de apoyo financiero a escuelas que están ahogadas --en sus palabras--; el diputado de Vox Manuel Acosta ha afirmado que "la Generalitat se empeña en torpedear a la concertada"; y Nacho Martín Blanco (Cs) ha asegurado que la concertada es garantía de libertad.

Eva Parera (Valents) ha hablado de ahogo y chantaje a los centros concertados; y Fernando Sánchez Costa (PP) ha abogado por que la sociedad civil "elija y haya una verdadera competencia de modelos educativos".