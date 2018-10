Entregadas las Creus de Sant Jordi 2018 tras no poderse convocar por el 155

Publicado 23/07/2018 21:03:30 CET

"No era normal que este año no se entregaran las máximas distinciones de la Generalitat", dice Borràs

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha entregado la tarde de este lunes uno de los máximos galardones de la institución, les Creus de Sant Jordi, premios que no pudo convocar durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya este 2018, y que ha restituido tras fallar los premiados el pasado martes, reconociendo en total a 31 personas y 24 entidades.

En el acto de entrega de los galardones --al que ha asistido también el presidente del Parlament, Roger Torrent--, la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha dicho que "no era normal que este año no se entregaran las máximas distinciones de la Generalitat y que ininterrumpidamente no han faltado nunca a su cita" desde su instauración en 1981.

Ha lamentado que las Creus de Sant Jordi --que habitualmente se conceden en abril-- no se han entregado hasta hora como "uno de los efectos del funesto 155, que parecía que tenía que ser la supresión de esta fiesta".

"El Govern ha querido recuperar la normalidad", ha destacado Borràs, señalando que se ha elegido un entorno inédito y especial para la ocasión, como el Palau de la Música.

Ha remarcado que para este acto también se ha seleccionado a unos presentadores --Estel Solé y Toni Puntí-- por ser víctimas de la intervención económica en Catalunya: "Hoy los restituimos porque nosotros no olvidamos".

"Las de esta edición son unas Creus aún más significativas porque las ha establecido el Govern en el exilio y el nuevo Govern", ha agregado Borràs, que ha destacado que para éstas se ha cubierto un espectro temático muy amplio.

En esta edición las Creus de Sant Jordi han sido paritarias por primera vez, además de tener a unos premiados marcados por la actualidad política y social, sobre los que Borràs ha agregado: "Estos premiados dan una fotografía del país".

En nombre de los premiados, la religiosa argentina Sor Lucía Caram ha destacado la mirada global de Catalunya y su irrenunciable vocación de libertad, y ha celebrado que en una Europa y en un mundo en el que se ha globalizado la indiferencia y la corrección política, "Catalunya ha demostrado ser diferente y no mirar hacia otro lado" con su apoyo, por ejemplo, a la entidad premiada Open Arms.

"Respondamos a la prepotencia con diálogo. Seamos artesanos de la paz", ha dicho Caram, que parafraseando el Evangelio ha pedido que se abran las cárceles y se deje salir a los presos, y ha dicho explícitamente que a los políticos soberanistas se les deje abandonar la prisión porque en Catalunya se les necesita.

También en nombre de los premiados, el músico Roger Español --que perdió la visión de un ojo en las cargas del referéndum del 1 de octubre-- ha dado ánimos y fuerza a los políticos presos y a los políticos en el extranjero, así como al fotoperiodista Jordi Borràs agredido presuntamente por un policía nacional: "Hace demasiado tiempo que esto dura y que nos reprimen. Y este reconocimiento nos da fuerza".

Español ha pedido necesaria la identificación de los policías antidisturbios, y ha considerado que el premio representa a todos los que se acercaron a votar a los colegios durante el referéndum del 1 de octubre: "La Creu va a mi nombre pero os representa a todos vosotros".

"Con la unión del pueblo se consiguieron cosas. Esta unión debe seguir", ha dicho Español, que ha pedido esta unión también a los representantes políticos presentes en el acto.

PREMIADOS DE TODAS LAS DISCIPLINAS

Aparte de Caram y Español, entre los galardonados con esta distinción, destacan la Associació Catalana de Drets Civils, de familiares de los políticos presos y los políticos en el extranjero, que al recogerlo la esposa del exconseller Josep Rull, Meritxell Lluís, el Palau de la Música se ha mantenido en pie al grito de 'Llibertat' durante largos segundos.

También han destacado entre los premiados la ONG Proactiva Open Arms --que también, al recogerlo el responsable Òscar Camps, ha puesto en pie a todo el Palau--, el abogado e historiador Josep Cruanyes, la historiadora del arte Rosa Maria Malet y el escritor Jordi Sierra i Fabra.