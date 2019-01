ERC avisa a su alcalde que forma parte de la Crida de que el partido no permite la doble militancia

Publicado 28/01/2019 14:16:42 CET

Desea "suerte" a la Crida pero rechaza formar candidaturas unitarias en europeas y municipales

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido al alcalde de Montblanc (Tarragona), Josep Andreu (ERC), de que el partido republicano no permite la doble militancia, después de que Andreu haya entrado a formar parte este fin de semana de la dirección de la Crida Nacional per la República.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección de ERC, Vilalta ha explicado que el partido no tiene pensado tomar ninguna medida de forma inmediata, ya que consideran que no se dan las circunstancias para hacerlo, pero ha zanjado: "ERC no permite la doble militancia".

Andreu es alcalde de ERC en este municipio tarraconense y candidato a la reelección, y para ERC por ahora no hay problema en que siga siendo así, pero Vilalta ha concluido: "En el momento en que sea incompatible --ser miembro de ERC y de la Crida-- tendrá que decidir. Se tendrá que tomar una decisión".

Vilalta no ha precisado por qué ERC de momento no toma una decisión, teniendo en cuenta que su partido y la Crida son dos organizaciones diferentes y, por lo tanto, Andreu incurre en la doble militancia que ERC dice no permitir.

"Si se dan las situaciones de incompatibilidad ya se tomarán decisiones. Andreu está totalmente comprometido con el proyecto de ERC", ha zanjado Vilalta, que ha deseado que en las elecciones municipales puede obtener un buen resultado.

SUERTE Y FORTALEZA

Vilalta ha recalcado que no se han dado más casos de gente de ERC que haya entrado en la dirección de la Crida, y ha deseado "suerte" al nuevo movimiento político del expresidente Carles Puigdemont, que celebró su congreso constituyente este sábado.

ERC circunscribe la Crida como un nuevo actor del movimiento independentista, al que desea lo mejor, pero con el que descarta formar alianzas electorales: "En la medida en que todos nos fortalezcamos, seremos mucho más fuertes como movimiento independentista".

UNIDAD ESTRATÉGICA, NO ELECTORAL

Así, ERC reivindica que todos los partidos independentistas tengan "unidad estratégica" tras las elecciones europeas y municipales, pero insiste en descartar listas electorales conjuntas, como han reclamado desde la Crida el propio Puigdemont o el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Seguimos defendido, como siempre lo hemos hecho, que lo más importante es la unidad estratégica, el consenso en el movimiento independentista", ha concluido Vilalta y esto pasa por la tejer proyectos compartidos tras los comicios, no listas electorales coaligadas, ha defendido.