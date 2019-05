ERC confirma su 'no' a que Iceta sea senador y le aleja de presidir el Senado

Actualizado 15/05/2019 18:28:55 CET

Asegura que mantiene la mano abierta al diálogo con Sánchez pero le avisa: "Así no"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha confirmado este miércoles que su partido votará 'no' a que el líder del PSC, Miquel Iceta, sea elegido por la Cámara catalana como senador por designación autonómica, lo que aleja al socialista de aspirar luego a presidir el Senado.

Lo ha dicho en rueda de prensa desde el Parlament, donde ERC ha reunido a su grupo parlamentario para deliberar: "Hoy el 'no' es inevitable y nadie nos puede hablar de cortesía parlamentaria. Vimos el nombre en la prensa sin que hablaran antes con los grupos".

"No hay cortesía parlamentaria cuando se decide encarcelar a tus compañeros de escaño. ¿Pensaron en la cortesía parlamentaria cuando aplicaron el 155? No miraron a la cara de las familias de los presos cuando vinieron a este Parlament", ha afeado a los socialistas catalanes.

Así, ERC argumenta que su 'no' a Iceta se fundamenta en dos elementos: que considera que las formas con las que ha procedido el socialismo no son las adecuadas, y que Cataluña vive un momento "excepcional" por cuestiones como los presos soberanistas que hacen inviable apoyar al líder del PSC.

Sobre las formas, ERC afea a Sánchez que no iniciara un diálogo previo con los partidos y diera por sentado que Iceta presidiría el Senado: "Sánchez no puede tomar una decisión y esperar que el Parlament la ratifique. El Parlament no es súbdito de nadie".

Sobre el momento excepcional, ERC alega que no puede apoyar a Iceta "obviando que hay presos, exiliados y represaliados", y señala el que considera el último caso de represalia: la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de vetar la presencia de Oriol Junqueras en un debate este martes en TV3.

Ha asegurado que no hay "ningún" margen de maniobra para que el PSC convenza a ERC de que cambie el sentido de su voto, y se ha mostrado convencido de que ningún diputado de su grupo se desmarcará de la decisión tomada --la votación es secreta y si alguien se desmarca no se conocerá la identidad--.

ERC ha concluido que Sánchez buscó con la propuesta de Iceta una operación de "marketing electoral" sin ningún plan para abordar de verdad el conflicto de Cataluña, por lo que ha concluido que los votos de ERC no contribuirán a ello.

¿INCOHERENTES?

Sabrià ha defendido que no es incoherente vetar ahora a Iceta y que, en el pasado, la misma ERC sí votara a favor de otros senadores por designación autonómica como por ejemplo Xavier García Albiol (PP) o Lorena Roldán (Cs), en el segundo caso, con el 155 aun en vigor.

Para ERC, las dos situaciones "no tienen nada que ver", ya que las designaciones de Albiol y Roldán fueran dialogadas y consensuadas por todos los grupos de la Cámara, que también pudieron incluir a sus candidatos respectivos sin más problemas.

Ha asegurado que, pese la negativa a votar a Iceta, ERC mantiene la mano tendida al Gobierno central para entablar un diálogo sobre la situación de Catalunya, pero le ha pedido que respete las formas como no lo ha hecho, a su juicio, en este caso: "Así no".

El 'no' de ERC a Iceta y la abstención de Cs deja en manos de JxCat la decisión de si Iceta será o no senador: Sabrià ha explicado que ha hablado con JxCat para comunicarle la decisión, pero ha rechazado valorar qué debería hacer el partido de Carles Puigdemont.