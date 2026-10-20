ERC incluye a Junqueras y Romeva en últimos puestos de sus listas tras ser amnistiados

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (d), la exdiputada Dolors Bassa y el exdiputado Raul Romeva (c) tras dar declaraciones, a 20 de octubre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

En Consell Nacional de ERC ha ratificado las candidaturas que concurrirán al 29N, que incluyen 4 independientes de Podemos, así como al líder de ERC, Oriol Junqueras, en el puesto 31 de la lista por Barcelona, y al exconseller Raül Romeva, como primer suplente, ambos amnistiados este martes por el Tribunal Supremo tras el aval del Tribunal Constitucional al perdón del delito de malversación del 'procés'.

Los cuatro cabezas de lista serán Gabriel Rufián por Barcelona, Teresa Jordà por Girona, Inés Granollers por Lleida y Norma Pujol por Tarragona.

Finalmente, los representantes de Podemos serán cuatro: Alejandra Sandoval, María Pozuelo y David Clarà, en los puestos 6, 10 y 23 por Barcelona, y Toni Carmona en el puesto 4 por Tarragona.

Seguidos de Gabriel Rufián, la lista por Barcelona incluye nombres como Mireia Ingla, Jordi Albert, Laura Pelay, David Minoves, Alejandra Sandoval (Podemos), Àlex Ramon, Fernanda Arribas, Héctor Sánchez (Comunistes) y María Pozuelo (Podemos).

Durante la sesión también se ha aprobado el borrador del programa electoral, centrado en la defensa de los derechos sociales y nacionales de Catalunya y que reivindica la lengua y cultura catalanas, la escuela, la vivienda, la sanidad pública y los derechos de las mujeres y se opone a cualquier posición de neutralidad ante las amenazas reaccionarias, ha informado el partido en un comunicado.

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