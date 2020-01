ERC no contempla elecciones y apuesta por el diálogo aunque se de en "un marco de represión"

Publicado 17/01/2020 19:48:50 CET

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha asegurado que su formación no contempla que ahora deba darse un adelanto electoral, tal y como han planteado los comuns que en la mesa de diálogo entre partidos con representación en el Parlament convocada por el presidente Quim Torra en el Palau de la Generalitat, y han dicho que siguen apostando por el diálogo, aunque este se dé en "un marco de represión".

"Esto hoy no es la prioridad en ningún caso, sino que la prioridad es aprovechar esta oportunidad que tenemos delante, la del diálogo y la negociación para encauzar el conflicto político", ha explicado Sabrià en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Preguntado por si los republicanos consideran que no se están cumpliendo lo tiempos del acuerdo entre el PSOE y ERC que fijaba la primera reunión entre gobiernos en los 15 días posteriores a la constitución del Gobierno central, ha constatado que ese plazo no ha terminado, ha dicho que les parece positivo que antes Torra se reúna con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha concluido: "No nos viene de un día".

Sabrià ha celebrado que tres de los cuatro partidos que estarán presentes en la mesa entre el Gobierno central y el Govern ---ERC, JxCat y Unidas Podemos-- defiendan un referéndum y "el fin de la represión".

Por todo ello, ha reafirmado la apuesta de ERC del diálogo "pese a todo" y a pesar de que se debería producir en un contexto sin judicialización que considera que no se da y ha sostenido que, si hay la oportunidad de que el Govern y el Ejecutivo central debatan, es debido a al aritmética, y no a la voluntad de los socialistas.