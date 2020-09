ERC pide a JxCat aprobar la ley de alquiler: "Menos enmiendas y más volver al consenso"

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha pedido este martes a JxCat aprobar la ley de limitación del precio de los alquileres que se votará el miércoles en la Cámara catalana: "Menos enmiendas de última hora y más volver al consenso inicial".

Lo ha dicho en rueda de prensa, en referencia a las enmiendas que JxCat incorporó a la ley que ellos mismos habían presentado junto a ERC, los comuns y la CUP.

Sabrià ha defendido que limitar el precio de los alquileres es una cuestión de emergencia social y que "es una ley que no puede esperar ni un día más".

Por eso, ha llamado a la "responsabilidad" de todos los grupos, especialmente de los cuatro grupos que presentaron la iniciativa en el Parlament.

También ha intervenido el diputado republicano José Rodríguez, que ha señalado la necesidad de "volver al consenso de julio", cuando JxCat, ERC, los comuns y la CUP acordaron, junto al Sindicat de Llogaters, presentar la ley.

Considera que las enmiendas introducidas por JxCat "desvirtúan la ley que ellos mismos presentaron" y ha advertido de que, si no votan a favor de esta norma, estarán demostrando que el contenido de la república catalana que defienden está vacío, según él.

Ante las negociaciones entre JxCat y el Sindicat de Llogaters para tirar adelante la ley, Rodríguez ha dicho que ERC apoyará cualquier acuerdo "que consiga el mismo apoyo y consenso de julio", es decir, que cuente con el aval de los cuatro grupos que presentaron la propuesta y del Sindicat.

BCN WORLD

Preguntado por qué ERC ha pedido la comparecencia del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, sobre el proyecto de BCN World, Sabrià ha insistido en que había el compromiso de que no se gastaría ni un euro público en esta operación: "Si esto se comienza a poner en duda nunca nos tiene que dar pereza venir al Parlament a explicarnos".

Considera que si han surgido dudas sobre que no se destinará dinero público después de que haya trascendido que el Incasòl avanzará 96 de los 120 millones de euros para comprar los terrenos donde debe ubicarse el macrocomplejo BCN World, Calvet debe comparecer para dar explicaciones y aclarar que esto no habrá gasto de la Generalitat: "Seguro que al señor Calvet no le da pereza".