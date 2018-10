ERC replica a Rajoy que los catalanes y no él decidirán si el 27S es plebiscitario

Publicado 27/04/2015 16:28:48 CET

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC, Anna Simó, ha replicado este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que los catalanes y no él decidirán si las elecciones del 27S son plebiscitarias o no.

En rueda de prensa, ha reaccionado así después de que Rajoy, en el décimo aniversario de los Desayunos Informativos de Europa Press, haya afirmado que las elecciones plebiscitarias son "las que no se van a celebrar en Catalunya el 27 de septiembre", porque este tipo de comicios no existen.

Según Simó, esto no depende de Rajoy, por lo que quien decidirá si lo son o no serán los mismos catalanes, y ha augurado que los partidos contrarios al derecho a decidir de los catalanes y a la independencia también convertirán "en un plebiscito a la contra" los comicios.

También se ha referido a las declaraciones de Rajoy sobre que no prevé adelantar las elecciones generales previstas para finales de año al mes de septiembre, porque no le gusta "hacer cositas a corto plazo", aunque ha agregado que no descarta absolutamente nada.

Al no descartar nada, Simó ha interpretado que si finalmente decidiera avanzarlas al 27S, el mismo día en que está previsto celebrar las del Parlament, quedará claro que "quien marca la agenda del Gobierno del Estado es la cantidad amplísima de catalanes que quieren decidir su futuro" en las urnas.

Pese a todo, ha resaltado que se trata aún de especulaciones y rumores, y ha apuntado que como la convocatoria de las generales compete sólo a Rajoy, desde ERC no perderán "ni un minuto más allá de esta apreciación".

Al margen de lo que haga Rajoy, Simó ha señalado que en Catalunya tienen un acuerdo para que se vote el 27S y, en caso de que haya una mayoría soberanista, se aplique la hoja de ruta acordada con CDC.

"Las bases están habladas y cerradas. Nos mantenemos en que los catalanes puedan votar sobre el futuro de Catalunya, y la fecha es el 27S", ha zanjado la dirigente republicana, que también ha dejado claro que el trabajo que les toca ahora es convencer y movilizar a los que aún duda de la opción independentista.

REPLICA A ICETA

Después de que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, afirmara que ve falta de sintonía entre CDC y ERC, Simó ha asegurado que "ya tiene suficientes dolores de cabeza" para hablar de la relación que mantienen ambas formaciones, además de recordarle que acordaron una hoja de ruta posterior al 27S.

Sobre si ERC volverá dejar en minoría a CiU en el Parlament, no ha cerrado la puerta a esta posibilidad, alegando que no solo depende de ellos y que mantienen sus prioridades, como en el ámbito del sistema sanitario público.