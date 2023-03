ERC sitúa a Junts como socio prioritario para pactar el posible relevo de Borràs y descarta al PSC

Vilalta acusa al PSC de incumplir el pacto de Presupuestos con la renta básica: "¿Dónde queda su palabra?"

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha situado a Junts como "socio prioritario" para pactar el relevo de la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, si es condenada en la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y ha descartado al PSC.

"No creemos que el PSC deba tener la Presidencia del Parlament", ha dicho en rueda de prensa este lunes, y ha defendido que este cargo recaiga en un partido de la mayoría independentista de la Cámara catalana.

Vilalta ha asegurado que en los "próximos días" abordarán esta cuestión con Junts, en lo que ven una oportunidad para rehacer pactos entre independentistas, y que tanto este partido como la CUP han sido desde el principio los socios prioritarios del Govern.

LA PENSIÓN DE BORRÀS

Sobre si ERC apoyaría una reforma para evitar que Borràs recibiera una pensión como expresidenta si es condenada, Vilalta ha pedido no anticiparse a la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que debe determinar si fraccionó contratos y los adjudicó a dedo a un amigo usando "contratos comparsa".

Según ha explicado Vilalta, también se está estudiando si el periodo de suspensión de Borràs debe computar a efectos de lo que se exige para que un presidente cobre la pensión --dos años--.

"Si alguien puede hablar sobre lucha contra la corrupción es ERC, que a lo largo de su historia no ha tenido que cambiar sus siglas por la corrupción", ha añadido.

EL PLAN PILOTO

Vilalta ha acusado al PSC de incumplir el pacto de Presupuestos con el Govern, después de que este viernes la Comisión de Economía y Hacienda del Parlament aprobara eliminar de la ley de medidas el plan piloto de la renta básica universal, en una enmienda de los socialistas que apoyaron Junts, Cs, PP y Vox.

"¿Dónde queda la palabra del PSC?", se ha preguntado Vilalta, que ha llamado a la responsabilidad y ha confiado en poder revertir esta decisión, sobre la que el pleno votará de nuevo este viernes.

La portavoz de ERC ha rechazado avanzar qué consecuencias tendría que el plan piloto decayera finalmente de la ley de medidas debido a la alianza entre PSC y Junts en el Parlament: "La responsabilidad prevalecerá por delante de todo, y esta semana trabajaremos para revertir esta decisión".

"Aún estamos a tiempo de revertir la nefasta decisión de eliminar la habilitación presupuestaria", y ha acusado textualmente a Junts y PSC de sumar solo para evitar medidas transformadoras.

Vilalta ha avisado de que ERC no jugará "al juego de los incumplimientos", preguntada por si el Govern podría usar este movimiento del PSC para luego esquivar los compromisos sobre infraestructuras del pacto de Presupuestos.

Por su parte, el PSC considera que no ha incumplido el acuerdo, puesto que la ley de medidas no fue pactada entre PSC y Govern y que los socialistas expresaron desde el principio su rechazo a impulsar en 2023 este plan piloto, que no tiene una partida asignada en los Presupuestos.