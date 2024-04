La escritora Camilla Läckberg cree que la IA no sustituirá el "toque humano"

Cierra con 'El espejismo' la trilogía junto al mentalista Henrik Fexeus



BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora sueca Camilla Läckberg, que acaba de publicar la novela 'El espejismo' junto al mentalista Henrik Fexeus, ha considerado este martes que la inteligencia artificial (IA) en la literatura no cree que vaya a sustituir "el toque humano".

En rueda de prensa telemática para presentar el libro, que publica Planeta en castellano y Columna en catalán, ha afirmado que en todo el debate alrededor de la IA "ni todo es tan bueno, ni todo tan malo, depende de cómo lo vayas a usar".

Ha considerado que puede ser una "herramienta maravillosa", pero no cree que vaya a sustituir el toque humano, en una opinión que comparte Fexeus, quien ha dicho que si te dejas ayudar por la IA te dará cosas que otros ya han hecho y los lectores no quieren un libro que haya escrito no se sabe quién.

Läckberg y Fexeus cierran con 'El mentalista' la trilogía protagonizada por la investigadora Mina Dabiri y el mentalista Vicent Walder, en el que investigan la aparición de una pila de huesos en unas vías de metro en desuso en Estocolmo mientras que el ministro de Justicia recibe una amenaza macabra.

Los dos autores han asegurado que tenían la trilogía planificada antes de empezar a escribir el primer tomo --los dos volúmenes anteriores son 'El mentalista' y 'La secta'-- por lo que sabían que iba a tener un principio y un final, sin descartar que en unos años pueda haber una continuación: "Nunca digas nunca", ha remarcado la escritora.

Läckberg y Fexeus han explicado que la escritura de la trilogía ha sido un proceso muy equilibrado desde un primer momento, en el que ambos han escrito escenas de ambos personajes y sin una preponderancia de ninguno.

Sobre la idea de una Suecia idílica que se tiene desde algunos países, ha remarcado que es un país agradable "pero no ese maravilloso" que a veces se dice con un pensamiento que procede de los años 50.

"SIEMPRE AHÍ"

La escritora sueca, creadora de la saga de Fjällbacka protagonizada por Erica Falck y Patrick Hëdstrom, ha afirmado sobre la vigencia de la novela negra que "puede tener un pequeño bache, pero siempre está ahí".

Ha explicado que puede ser que en un breve periodo de tiempo, porque se pone de moda una determinada temática, baje pero asegura: "Regresa siempre. Hay géneros que van y vienen, pero otros aguantan".

Läckberg ha remarcado que la primera novela negra que leyó fue 'Muerte en el Nilo' de Agatha Christie con tan solo 7 años, por lo que ha dicho que cuando la comparan con ella, siente contenta pero también vergüenza porque "ella sí es la reina del crimen".