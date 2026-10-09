Espadaler visita los espacios de memoria de Els Tossals de Montgai y de La Pleta (Lleida)

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, durante su visita a los espacios de memoria de Els Tossals y las trincheras de La Pleta, en Montgai (Lleida) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

LLEIDA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha visitado este viernes los espacios de memoria dels Tossals de Montgai (Lleida) y las trincheras de La Pleta, dos vestigios de las defensas republicanas construidas en el frente del Segre durante la Guerra Civil, ha informado el departamento en un comunicado.

Antes, el conseller se ha reunido con el alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, en el Ayuntamiento de este municipio, que destaca por la conservación del patrimonio memorial, donde ha firmado el libro de honor y se ha reunido con Eines de Repoblament Rural, entidad que agrupa a 500 alcaldes de poblaciones rurales de Catalunya.

En los últimos años, en Els Tossals se han recuperado progresivamente varios tramos de trinchera y refugios, lo que contribuye a hacer más accesible este patrimonio y a facilitar su interpretación por parte de la ciudadanía.

Por otro lado, las trincheras de La Pleta se sitúan en el monte del mismo nombre, donde también se encuentra el mirador del Baix Sió, a aproximadamente 1,8 kilómetros del núcleo de Montgai, y su posición elevada permite entender su función estratégica de vigilancia sobre el valle.

El conjunto aún conserva el trazado en zigzag de las trincheras y diversos elementos de apuntalamiento de las paredes, que permiten identificar la estructura original de la posición defensiva.

El Ayuntamiento de Montgai ha impulsado la recuperación y el mantenimiento de estos espacios con la colaboración de diversas administraciones, entre ellas del Memoria Democràtic, que ha contribuido con más de 6.000 euros en 2024 y una nueva subvención de cerca de 6.000 euros en 2026 para su conservación.