Ester Capella afirma que es "previsible" aplicar el 100.2 a todos los presos del 1-O

La consellera de Justicia, Ester Capella (c) presenta junto al conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir El Homrani (d), la nueva normativa para el colectivo trans en centros penitenciarios, en Barcelona (España), a 15 de noviembre de 2019. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha afirmado este jueves que es "previsible" que las cárceles catalanas apliquen el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a los nueve condenados por el proceso soberanista por el Tribunal Supremo, permitiendo que salgan durante unas horas al día.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Capella ha hecho hincapié en que el 100.2 "es una forma de cumplimiento de la sentencia" prevista en la ley, y ha dicho que los presos tienen los mismos derechos y deberes que el resto de internos.

Capella, que no ha descartado que en el futuro puedan obtener el tercer grado cuando en seis meses se revisen las clasificaciones, ha valorado que "es una anomalía que estén en prisión" y ha recordado que el Govern defiende la amnistía para ellos porque no deberían estar en prisión, ya que a su juicio, los hechos sucedidos en octubre de 2017 no son delictivos.