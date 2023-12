Estopa, Bruce Springsteen, Lana del Rey, Depeche Mode y Olivia Rodrigo, conciertos en Barcelona para 2024

También lo harán Maná, Rammstein, Bad Gyal, Luis Miguel, Jonas Brothers, Manolo García y Marc Anthony



BARCELONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda Estopa --con su primer concierto en el Estadi Olímpic--, la doble cita con Bruce Springsteen, el Primavera Sound con Lana del Rey y Pulp, los regresos de J Balvin y Maná, y los conciertos en el Palau Sant Jordi de Depeche Mode, Olivia Rodrigo, Jonas Brothers, Bad Gyal, Luis Miguel, Manolo García y Marc Anthony son algunas de las propuestas musicales que vivirá Barcelona en 2024.

La actividad musical se iniciará el mes de enero con la triple actuación del rapero Morad en el Sant Jordi Club, los días 19, 20 y 21, al que seguirán el concierto de Joan Dausà de fin de la gira 'Jo mai mai 10 anys' en el Palau Sant Jordi el 20 de enero, el de Simple Plan el 22 de enero en el Sant Jordi Club y el de Laura Pausini el 29 en el Palau Sant Jordi.

Enero también será el inicio de la gira de teatros de Antònia Font, con conciertos en el Auditori de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) el 25 y 26 de enero, y que recalará en el Palau de la Música el 7 y 8 de febrero y finalizará el 14 de diciembre en el Auditori de Girona.

En febrero, Bad Gyal presentará su primer disco 'La Joia' en el Palau Sant Jordi el 9 de febrero, y una semana antes, su hermana Mushkaa actuará en la sala Apolo, el 1 y 2 de febrero, en un mes que también contará con los conciertos de Slowdive el 5 de febrero en Razzmatazz, el 13 de febrero Thrice en Apolo, el 16 de febrero Crystal Fighters en Razzmatazz y el 22 de febrero Swans en Razzmatazz.

Depeche Mode volverá en el mes de marzo a Barcelona tras su reciente paso por el último Primavera Sound con un concierto en el Palau Sant Jordi el 16 de marzo, y también tocarán Idles (2 de marzo), la gira de despedida de Los Chichos (9 de marzo) y Nicki Nicole (22 de marzo), todos ellos en el Sant Jordi Club.

Abril será un mes copado de propuestas diversas, que irán desde Jason Derulo (2 de abril, Sant Jordi Club), la doble cita con Die Antwoord (18 y 19 de abril, Razzmatazz) y La Plazuela (24 y 25 de abril, Razzmatazz), Nil Moliner (20 de abril, Palau Sant Jordi) el concierto 'The World of Hans Zimmer' (24 de abril, Palau Sant Jordi), Gossos (25 de abril, Paral·lel 62 en la programación del Guitar Fest) y la gira de despedida de Andy & Lucas (26 y 27 de abril, Sant Jordi Club).

Andrea Bocelli actuará el 1 de mayo en el Palau Sant Jordi, días antes de que Manolo García ofrezca el primero de sus dos conciertos en el recinto este año, el primero el 18 de mayo y el segundo el 30 de noviembre.

En mayo, el cantante de Manel Guillem Gisbert mostrará su proyecto en solitario el 3 de mayo en la sala Apolo, mientras que la 'boy band' Jonas Brothers recalará en el Palau Sant Jordi el 25 de mayo, The Hellacopters el 28 de mayo en la sala Razzmatazz y J Balvin el mismo día en el Pavelló Olímpic de Badalona.

PRIMAVERA SOUND Y SONAR

El Primavera Sound, que se celebrará entre el 29 de mayo y el 2 de junio, dará el pistoletazo de salida a la temporada de festivales con un cartel capitaneado por Lana del Rey, Pulp, Deftones, Phoenix, Justice, The National, Vampire Weekend, Bikini Kill y PJ Harvey.

Las coreanas Ive actuarán en el Palau Sant Jordi el 7 de junio, mismo recinto que acogerá el inicio de la gira española de Maná el 9 de junio y los conciertos de Marc Anthony (13 de junio) y Olivia Rodrigo (18 de junio).

Los alemanes Rammstein llevarán su potente directo al Estadi Olímpic el 11 junio y Bruce Springsteen regresará a la capital catalana con un nuevo doble concierto en el mismo recinto olímpico, los días 20 y 22 de junio, mientras que los veteranos Judas Priest actuarán el 13 de junio en el Sant Jordi Club.

JUNIO Y JULIO DE FESTIVALES

Unas fechas para las que el Festival Sonar (14 al 16 de junio) ya ha anunciado a Charlotte de Witte, Jessie Ware, Vince Staples y Floating Points en un avance de su cartel, y el Share Festival en el Fòrum de Barcelona (7 al 9 de junio) a Aitana, Lola Índigo y Chanel.

El mes de junio también tendrá los primeros conciertos del Alma Festival en el Poble Espanyol con Sheryl Crow (24 de junio) Queens of the Stone Age (26 de junio), a los que seguirán en julio otros como Vetusta Morla (6 de julio), Cat Power (9 de julio) Take That (13 de julio), Jamie Cullum (14 de julio) y Kool & The Gang (21 de julio).

En el mes de julio, Camilo actuará en el Palau Sant Jordi el 3 de julio, Estopa en su primer concierto en el Estadi Olímpic el 10 de julio y los veteranos Toto el 26 de julio en el Poble Espanyol dentro del Guitar Fest, mientras que el festival Les Nits de Barcelona en los jardines de Pedralbes tendrán gran parte de su programación con Patti Smith (5 de julio), Sopa de Cabra (11 de julio), Mika (17 de julio), Diana Krall (18 de julio) y Simple Minds (19 de julio), entre otros.

Un mes de festivales, con el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (4 al 6 de julio), que ya ha anunciado a James Blake, Ride, Standstill, Sílvia Pérez Cruz, Los Planetas y Ty Segall, el Cruïlla Festival en el Forum de Barcelona (10 al 13 de julio), con Smashing Pumpkins, Avril Lavigne y Amaral, y el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona), con Tom Jones (26 de julio), Julieta Venegas (26 de julio) y Toquinho (28 de julio) ya anunciados.

Anastacia actuará el 8 de agosto en el Festival Sons del Món de Roses (Girona) y en el último tramo del año ya están anunciados conciertos como Meute el 10 de octubre en el Sant Jordi Club, Jacob Collier el 4 de noviembre en el Sant Jordi Club, The Tyets el 15 y 16 de noviembre en el Sant Jordi Club, Within Temptation el 23 de noviembre en el Sant Jordi Club y el fin de gira de Arde Bogotá el 27 y 28 de diciembre en el mismo recinto.